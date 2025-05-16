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Турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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10:17 16.05.2025 (обновлено: 10:20 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/delegatsiya-2017280119.html
Турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров в Стамбуле
Турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров в Стамбуле
Турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. прибыла в пятницу к рабочему офису администрации президента Турции в Стамбуле, где... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:17:00+03:00
2025-05-16T10:20:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир мединский
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. прибыла в пятницу к рабочему офису администрации президента Турции в Стамбуле, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.Турецкую делегацию сопровождал бронеавтомобиль.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США и Украины в 10.45 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский.Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017259001.html
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Прибытие турецкой делегации к месту, где планируются переговоры
Турецкая делегация прибыла к месту, где планируются переговоры с делегациями России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, хакан фидан, россия, стамбул, украина, владимир путин, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, В мире
Турецкая делегация прибыла на место проведения переговоров в Стамбуле

Делегация Турции прибыла на место проведения переговоров РФ и Украины в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. прибыла в пятницу к рабочему офису администрации президента Турции в Стамбуле, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Турецкую делегацию сопровождал бронеавтомобиль.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая, 07:41
Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США и Украины в 10.45 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.
Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский.
Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Решение Путина по переговорам в Стамбуле вызвало восторг в Киеве
16 мая, 02:21
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир МединскийХакан ФиданРоссияСтамбулУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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