https://ria.ru/20250516/chs-2017503841.html

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 16.05.2025

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за майских заморозков, нанесших ущерб посевам, сообщается в указе губернатора... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:44:00+03:00

2025-05-16T21:44:00+03:00

2025-05-16T21:44:00+03:00

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

оксана лут

экономика

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за майских заморозков, нанесших ущерб посевам, сообщается в указе губернатора Александра Гусева на официальном сайте правительства области."<..> В связи с неблагоприятными погодными условиями, приведшими к <..> заморозкам, <..> установить на территории Воронежской области <..> режим чрезвычайной ситуации регионального характера в сельском хозяйстве", — говорится в документе.Муниципалитетам рекомендовано предоставить в областное Министерство сельского хозяйства информацию о масштабах урона от заморозков к 30 мая.По данным воронежских СМИ, в конце апреля и начале мая в регионе были зафиксированы заморозки с температурой до минус 8-10 градусов в низинах.Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны.

https://ria.ru/20250513/pozhary-2016600438.html

https://ria.ru/20250516/yagody-2017244407.html

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воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), оксана лут, экономика