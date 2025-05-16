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Белоусов подарил главе МО Белоруссии архивы о боевом пути его дедов в ВОВ - РИА Новости, 16.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:11 16.05.2025 (обновлено: 18:37 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/belousov-2017408411.html
Белоусов подарил главе МО Белоруссии архивы о боевом пути его дедов в ВОВ
Белоусов подарил главе МО Белоруссии архивы о боевом пути его дедов в ВОВ - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов подарил главе МО Белоруссии архивы о боевом пути его дедов в ВОВ
Министр обороны России Андрей Белоусов подарил своему белорусскому коллеге Виктору Хренину архивные материалы о боевом пути его дедов во времена Великой... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:11:00+03:00
2025-05-16T18:37:00+03:00
россия
минск
белоруссия
андрей белоусов
виктор хренин
союзное государство
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов подарил своему белорусскому коллеге Виктору Хренину архивные материалы о боевом пути его дедов во времена Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов в пятницу провел в Минске переговоры с Хрениным. "В заключение Андрей Белоусов передал своему белорусскому коллеге фолиант с архивными материалами о славном боевом пути его предков во времена Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. "Знаю, Виктор Геннадьевич, что ваши деды воевали на фронтах. Мы подготовили подборку архивных материалов об их славном боевом пути", – приводит Минобороны РФ слова Белоусова. Глава российского оборонного ведомства также заявил, что на встрече стороны подтвердили единство подходов к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных совместных мер по их нивелированию. Белоусов подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности двух государств.
https://ria.ru/20250516/belousov-2017320593.html
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россия, минск, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, союзное государство, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), в мире
Россия, Минск, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, Союзное государство, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Белоусов подарил главе МО Белоруссии архивы о боевом пути его дедов в ВОВ

Белоусов подарил Хренину архивные материалы о боевом пути его дедов во время ВОВ

© Фото : Минобороны России/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов подарил своему белорусскому коллеге Виктору Хренину архивные материалы о боевом пути его дедов во времена Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов в пятницу провел в Минске переговоры с Хрениным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Белоусов и Лукашенко обсудили в Минске военное сотрудничество
16 мая, 12:42
"В заключение Андрей Белоусов передал своему белорусскому коллеге фолиант с архивными материалами о славном боевом пути его предков во времена Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
"Знаю, Виктор Геннадьевич, что ваши деды воевали на фронтах. Мы подготовили подборку архивных материалов об их славном боевом пути", – приводит Минобороны РФ слова Белоусова.
Глава российского оборонного ведомства также заявил, что на встрече стороны подтвердили единство подходов к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных совместных мер по их нивелированию. Белоусов подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности двух государств.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой
16 мая, 12:41
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМинскБелоруссияАндрей БелоусовВиктор ХренинСоюзное государство80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)В мире
 
 
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