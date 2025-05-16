https://ria.ru/20250516/belousov-2017408411.html

Белоусов подарил главе МО Белоруссии архивы о боевом пути его дедов в ВОВ

Белоусов подарил главе МО Белоруссии архивы о боевом пути его дедов в ВОВ - РИА Новости, 16.05.2025

Белоусов подарил главе МО Белоруссии архивы о боевом пути его дедов в ВОВ

Министр обороны России Андрей Белоусов подарил своему белорусскому коллеге Виктору Хренину архивные материалы о боевом пути его дедов во времена Великой... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:11:00+03:00

2025-05-16T16:11:00+03:00

2025-05-16T18:37:00+03:00

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов подарил своему белорусскому коллеге Виктору Хренину архивные материалы о боевом пути его дедов во времена Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов в пятницу провел в Минске переговоры с Хрениным. "В заключение Андрей Белоусов передал своему белорусскому коллеге фолиант с архивными материалами о славном боевом пути его предков во времена Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. "Знаю, Виктор Геннадьевич, что ваши деды воевали на фронтах. Мы подготовили подборку архивных материалов об их славном боевом пути", – приводит Минобороны РФ слова Белоусова. Глава российского оборонного ведомства также заявил, что на встрече стороны подтвердили единство подходов к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства и принятию неотложных совместных мер по их нивелированию. Белоусов подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности двух государств.

https://ria.ru/20250516/belousov-2017320593.html

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россия, минск, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, союзное государство, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), в мире