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В Белоруссии прокомментировали переговоры России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
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21:01 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/belorussija-2017498221.html
В Белоруссии прокомментировали переговоры России и Украины
В Белоруссии прокомментировали переговоры России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
В Белоруссии прокомментировали переговоры России и Украины
Заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:01:00+03:00
2025-05-16T21:01:00+03:00
россия
украина
стамбул
олег гайдукевич
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что сам факт российско-украинских переговоров в Стамбуле является положительным моментом в деле будущего мирного урегулирования, назвав при этом переговорную позицию РФ сильной. "Сам факт этой встречи - это уже положительный момент, потому что переговоры, дипломатия - это всегда хорошо", - сказал Гайдукевич, рассуждая о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта. Он обратил внимание, что стороны договорились об обмене пленными в формате "тысяча на тысячу". "Это очень хорошо, что люди, россияне, вернутся домой. Это прекрасно", - подчеркнул депутат. "Очевидно, позиция российская очень сильная. Российские переговорные позиции крайне сильны", - сказал Гайдукевич. Он обратил внимание, что позиция России не менялась ни до начала СВО, ни после, в отличие от Запада и Украины. Собеседник подчеркнул, что "у Запада, как бы они там ни пыжились, что бы они там ни говорили, ни пугали пакетами санкций, нет ничего, чтобы заставить Россию отступить от своих национальных интересов". Он пояснил, что у Запада нет реальных рычагов давления на Россию – ни военных, ни экономических. "Ни военным путем они ничего не смогут (заставить Россию изменить позицию – ред.). Ни экономическим. Если бы могли разрушить экономику России и изолировать ее вместе с Беларусью, давно бы это сделали. Просто не могут", - сказал белорусский парламентарий. По его словам, угрозы новыми санкциями – "это одни понты, которые ничем не подтверждены". "Сегодня Россия предлагает мир. Она выдвигает реальные конституционные условия, которые исходят из жизни, из ситуации на фронте и из геополитических реалий. Россия предлагает убрать корни конфликта", - констатировал Гайдукевич. Он добавил, что Россия говорила об этих проблемах еще при подписании минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах. "Я считаю, что Запад, Украина, - тут Украину я беру в кавычки, потому что мы прекрасно понимаем, что от самой Украины мало что зависит, - должны принять решение. Мяч на стороне Запада", - считает депутат. По его мнению, если Запад не пойдет на мирные соглашения, не согласится с условиями, то в итоге Европа еще больше разрушится в результате санкций, ведь каждый пакет санкций против России и Белоруссии бьет по самому ЕС. Гайдукевич добавил, что если Запад не пойдет на мирное соглашение, то "еще больше украинцев ляжет в могилы, и от Украины вообще ничего может не остаться именно в части человеческого потенциала". "Целая нация пропадает из-за бездумной власти, которая находится сегодня в Киеве", - сказал Гайдукевич. Он подчеркнул, что представители киевского режима "обогатились на этой войне, а украинский народ будет продолжать гибнуть за чужие интересы". Гайдукевич также напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что разрешение украинского конфликта не сдвинется с мертвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Ну и позиция Трампа, он сегодня сказал правду - ничего не будет, пока не встретятся Трамп и Путин. Очевидно, что Украина находится в полной зависимости от Соединенных Штатов Америки и Брюсселя. Вот до этого Украина и дожила, что она не может самостоятельно решить свою судьбу", - сказал белорусский депутат. Он добавил, что время показало, что на самом деле надо было Западу и Украине соблюдать минские соглашения и не срывать переговоры в Минске, когда началась СВО, и потом в Стамбуле. Гайдукевич считает, что Россия добьется целей СВО, победить ее военным путем нельзя, "терроризировать и угрожать ей, какие-то ультиматумы предъявлять нельзя, а надо разговаривать на равных и действительно стремиться к миру". "Сегодня Россия доказала на этих стамбульских переговорах, что она настроена на мир и на конструктивный разговор, а не на обман, мол, "давайте остановим боевые действия, а мы в это время перевооружим армию, доставим новые ракеты и остановим наступление российской армии". Вот так Россию никто не обманет", - добавил собеседник. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация покинула Турцию.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017151081.html
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017461696.html
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
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россия, украина, стамбул, олег гайдукевич, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Стамбул, Олег Гайдукевич, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Белоруссии прокомментировали переговоры России и Украины

Депутат Гайдукевич назвал переговоры России и Украины положительным моментом

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что сам факт российско-украинских переговоров в Стамбуле является положительным моментом в деле будущего мирного урегулирования, назвав при этом переговорную позицию РФ сильной.
«
"Сам факт этой встречи - это уже положительный момент, потому что переговоры, дипломатия - это всегда хорошо", - сказал Гайдукевич, рассуждая о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта.
Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Результатом удовлетворены". О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
16 мая, 16:57
Он обратил внимание, что стороны договорились об обмене пленными в формате "тысяча на тысячу". "Это очень хорошо, что люди, россияне, вернутся домой. Это прекрасно", - подчеркнул депутат.
"Очевидно, позиция российская очень сильная. Российские переговорные позиции крайне сильны", - сказал Гайдукевич. Он обратил внимание, что позиция России не менялась ни до начала СВО, ни после, в отличие от Запада и Украины.
Собеседник подчеркнул, что "у Запада, как бы они там ни пыжились, что бы они там ни говорили, ни пугали пакетами санкций, нет ничего, чтобы заставить Россию отступить от своих национальных интересов". Он пояснил, что у Запада нет реальных рычагов давления на Россию – ни военных, ни экономических. "Ни военным путем они ничего не смогут (заставить Россию изменить позицию – ред.). Ни экономическим. Если бы могли разрушить экономику России и изолировать ее вместе с Беларусью, давно бы это сделали. Просто не могут", - сказал белорусский парламентарий. По его словам, угрозы новыми санкциями – "это одни понты, которые ничем не подтверждены".
"Сегодня Россия предлагает мир. Она выдвигает реальные конституционные условия, которые исходят из жизни, из ситуации на фронте и из геополитических реалий. Россия предлагает убрать корни конфликта", - констатировал Гайдукевич. Он добавил, что Россия говорила об этих проблемах еще при подписании минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 19:17
"Я считаю, что Запад, Украина, - тут Украину я беру в кавычки, потому что мы прекрасно понимаем, что от самой Украины мало что зависит, - должны принять решение. Мяч на стороне Запада", - считает депутат.
По его мнению, если Запад не пойдет на мирные соглашения, не согласится с условиями, то в итоге Европа еще больше разрушится в результате санкций, ведь каждый пакет санкций против России и Белоруссии бьет по самому ЕС. Гайдукевич добавил, что если Запад не пойдет на мирное соглашение, то "еще больше украинцев ляжет в могилы, и от Украины вообще ничего может не остаться именно в части человеческого потенциала".
«
"Целая нация пропадает из-за бездумной власти, которая находится сегодня в Киеве", - сказал Гайдукевич. Он подчеркнул, что представители киевского режима "обогатились на этой войне, а украинский народ будет продолжать гибнуть за чужие интересы".
Гайдукевич также напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что разрешение украинского конфликта не сдвинется с мертвой точки без его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Ну и позиция Трампа, он сегодня сказал правду - ничего не будет, пока не встретятся Трамп и Путин. Очевидно, что Украина находится в полной зависимости от Соединенных Штатов Америки и Брюсселя. Вот до этого Украина и дожила, что она не может самостоятельно решить свою судьбу", - сказал белорусский депутат.
Он добавил, что время показало, что на самом деле надо было Западу и Украине соблюдать минские соглашения и не срывать переговоры в Минске, когда началась СВО, и потом в Стамбуле. Гайдукевич считает, что Россия добьется целей СВО, победить ее военным путем нельзя, "терроризировать и угрожать ей, какие-то ультиматумы предъявлять нельзя, а надо разговаривать на равных и действительно стремиться к миру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
«
"Сегодня Россия доказала на этих стамбульских переговорах, что она настроена на мир и на конструктивный разговор, а не на обман, мол, "давайте остановим боевые действия, а мы в это время перевооружим армию, доставим новые ракеты и остановим наступление российской армии". Вот так Россию никто не обманет", - добавил собеседник.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация покинула Турцию.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Россия использует все шансы для мира, заявил глава МИД Белоруссии
15 мая, 12:39
 
РоссияУкраинаСтамбулОлег ГайдукевичДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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