https://ria.ru/20250516/bajterek-2017349772.html

Оборудование с площадок "Байконура" выставили на торги

Оборудование с площадок "Байконура" выставили на торги - РИА Новости, 16.05.2025

Оборудование с площадок "Байконура" выставили на торги

Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" выставило на торги технологическое оборудование с площадок космодрома "Байконур" в рамках оптимизации... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:22:00+03:00

2025-05-16T13:22:00+03:00

2025-05-16T13:22:00+03:00

космос - риа наука

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мурат нуртлеу

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АЛМА-АТА, 16 мая - РИА Новости. Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" выставило на торги технологическое оборудование с площадок космодрома "Байконур" в рамках оптимизации производственных мощностей и подготовки к размещению новых систем, сообщает в пятницу госагентство Казинформ. "Реализация указанного оборудования осуществляется в рамках оптимизации имеющихся производственных площадей и подготовки к размещению новых технологических систем, поставка которых уже началась", - пояснили агентству на предприятии. Также там добавили, что оборудование, выставленное на продажу, не имеет дальнейших перспектив эксплуатации по своему прямому назначению, признано морально и физически устаревшим, и не подлежит интеграции в современные процессы проекта "Байтерек". По данным ряда казахстанских СМИ, стартовая цена лота составила почти 520 тысяч долларов. В его описании перечислены узлы, детали, элементы металлоконструкций списанных систем, агрегатов и комплектов аппаратуры, содержащих драгоценные, черные и цветные металлы, кабельную продукцию, а также списанные средства измерений. Все оборудование размещено на площадках 42, 42РП, 43 и 45 космодрома "Байконур". Кроме того, в описании лота указано, что прием заявок завершится 4 июня 2025 года - в этот же день начнутся торги. К участию допускаются юридические лица, в том числе иностранные. Одним из обязательных требований к покупателю является наличие или аренда спецтехники для демонтажа и вывоза оборудования в течение 30 календарных дней после заключения сделки. На предприятии "Байтерек" также пояснили, что установка нового оборудования требуется для подготовки первого испытательного пуска в рамках проекта создания казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек". В апреле министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу сообщил, что первый запуск по совместному с Россией проекту ожидается к концу этого года. "Байтерек" - российско-казахстанский проект по модернизации площадки номер 45 космодрома "Байконур". Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит", после модернизации здесь будут стартовать новые российские ракеты-носители "Союзы-5".

https://ria.ru/20250516/avstraliya-2017256670.html

https://ria.ru/20250508/rossija-2015820519.html

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космос - риа наука, казахстан, россия, мурат нуртлеу