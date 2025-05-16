https://ria.ru/20250516/ataki-2017494435.html

ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области

ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области - РИА Новости, 16.05.2025

ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Тelegram-канале о новых атаках ВСУ по Валуйскому и Шебекинскому округам региона. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:41:00+03:00

2025-05-16T20:41:00+03:00

2025-05-16T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

валуйки

шебекино

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Тelegram-канале о новых атаках ВСУ по Валуйскому и Шебекинскому округам региона. "ВСУ продолжают атаковать Валуйский и Шебекинский округа", - говорится в сообщении Гладкова. Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях атак беспилотников в нескольких населенных пунктах региона. В Валуйках повреждены автомобиль и промышленное здание. В поселке Уразово взрыв дрона повредил газовую трубу, утечка устранена. В селе Соболевка повреждено остекление дома. В хуторе Леоновка поврежден грузовик. В Шебекино дрон повредил грузовик на территории предприятия, а также фасад и остекление здания. В селе Ржевка повреждена надворная постройка частного дома. В селе Мешковое сбитый системой РЭБ дрон повредил линию электропередачи.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

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валуйки

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, валуйки, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины