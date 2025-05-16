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ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:41 16.05.2025 (обновлено: 20:44 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/ataki-2017494435.html
ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области
ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области - РИА Новости, 16.05.2025
ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Тelegram-канале о новых атаках ВСУ по Валуйскому и Шебекинскому округам региона. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:41:00+03:00
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специальная военная операция на украине
белгородская область
валуйки
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Тelegram-канале о новых атаках ВСУ по Валуйскому и Шебекинскому округам региона. "ВСУ продолжают атаковать Валуйский и Шебекинский округа", - говорится в сообщении Гладкова. Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях атак беспилотников в нескольких населенных пунктах региона. В Валуйках повреждены автомобиль и промышленное здание. В поселке Уразово взрыв дрона повредил газовую трубу, утечка устранена. В селе Соболевка повреждено остекление дома. В хуторе Леоновка поврежден грузовик. В Шебекино дрон повредил грузовик на территории предприятия, а также фасад и остекление здания. В селе Ржевка повреждена надворная постройка частного дома. В селе Мешковое сбитый системой РЭБ дрон повредил линию электропередачи.
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белгородская область, валуйки, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Валуйки, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области

Гладков: ВСУ снова атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 мая 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Тelegram-канале о новых атаках ВСУ по Валуйскому и Шебекинскому округам региона.
«
"ВСУ продолжают атаковать Валуйский и Шебекинский округа", - говорится в сообщении Гладкова.
Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях атак беспилотников в нескольких населенных пунктах региона. В Валуйках повреждены автомобиль и промышленное здание. В поселке Уразово взрыв дрона повредил газовую трубу, утечка устранена. В селе Соболевка повреждено остекление дома. В хуторе Леоновка поврежден грузовик. В Шебекино дрон повредил грузовик на территории предприятия, а также фасад и остекление здания. В селе Ржевка повреждена надворная постройка частного дома. В селе Мешковое сбитый системой РЭБ дрон повредил линию электропередачи.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВалуйкиШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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