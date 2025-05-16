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ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области
ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области - РИА Новости, 16.05.2025
ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Тelegram-канале о новых атаках ВСУ по Валуйскому и Шебекинскому округам региона. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:41:00+03:00
2025-05-16T20:41:00+03:00
2025-05-16T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
валуйки
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Тelegram-канале о новых атаках ВСУ по Валуйскому и Шебекинскому округам региона. "ВСУ продолжают атаковать Валуйский и Шебекинский округа", - говорится в сообщении Гладкова. Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях атак беспилотников в нескольких населенных пунктах региона. В Валуйках повреждены автомобиль и промышленное здание. В поселке Уразово взрыв дрона повредил газовую трубу, утечка устранена. В селе Соболевка повреждено остекление дома. В хуторе Леоновка поврежден грузовик. В Шебекино дрон повредил грузовик на территории предприятия, а также фасад и остекление здания. В селе Ржевка повреждена надворная постройка частного дома. В селе Мешковое сбитый системой РЭБ дрон повредил линию электропередачи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, валуйки, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Валуйки, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ вновь атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области
Гладков: ВСУ снова атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области