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AFP: Рубио направился на встречу с главами МИД Турции и Украины

AFP: Рубио направился на встречу с главами МИД Турции и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

AFP: Рубио направился на встречу с главами МИД Турции и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио сразу после прилета в Стамбул в пятницу направился на встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и его украинским коллегой Андреем РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:35:00+03:00

2025-05-16T10:35:00+03:00

2025-05-16T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сразу после прилета в Стамбул в пятницу направился на встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и его украинским коллегой Андреем Сибигой, на встрече также будет присутствовать глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника."Рубио должен встретиться с высокопоставленными турецкими и украинскими чиновниками в пятницу ...перед первыми прямыми российско-украинскими переговорами за три года... (приземлившись в Стамбуле - ред.) он сразу отправился в (рабочий офис администрации президента Турции - ред.) Долмабахче, чтобы встретиться с министром иностранных дел (Турции) Хаканом Фиданом и его украинским коллегой Андреем Сибигой", - сообщает агентство со ссылкой на источник.По данным источника, к встрече также присоединится Ермак. Агентство напомнило, что ни Сибага, ни Ермак не входят в состав украинской делегации на переговорах с РФ.Трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции планируется в 12.30 мск в пятницу в Стамбуле, ей будет предшествовать встреча делегаций Турции, США и Украины в 10.45 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции.Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле в пятницу не исключены, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра, заявил журналистам Мединский.Мединский заявлял, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017259001.html

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017244841.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017246440.html

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