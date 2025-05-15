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Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле

Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле

Журналисты, собравшиеся у президентского офиса в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, не расходятся, несмотря на отсутствие информации о времени их... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:23:00+03:00

2025-05-15T19:23:00+03:00

2025-05-15T19:53:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Журналисты, собравшиеся у президентского офиса в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, не расходятся, несмотря на отсутствие информации о времени их начала, передает корреспондент РИА Новости.Точной информации о возможности переноса переговоров РФ и Украины в Стамбуле на пятницу пока нет, сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Порядка 150-200 журналистов по состоянию на 19.15 мск остаются на пятачке у рабочего офиса администрации президента Турции на берегу Босфора. Некоторые ожидают еще с 07.00 и сетуют на то, что не взяли с собой одежду потеплее, так как к вечеру резко похолодало.Проходящие мимо туристы и местные жители в недоумении фотографируют журналистов, некоторые сетуют и ругаются, так как опаздывают на паромы, а собравшиеся у президентского офиса работники СМИ и их аппаратура загораживают проход к расположенному поблизости причалу. Но в основном прохожие позитивно воспринимают новость о том, что журналисты ждут переговоров Москвы и Киева.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017115121.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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Журналисты у президентского офиса в Стамбуле Журналисты не расходятся у президентского офиса в Стамбуле, где ожидаются переговоры России с Украиной, несмотря на отсутствие информации о времени их начала, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые репортеры ждут уже более 12 часов. 2025-05-15T19:23 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков