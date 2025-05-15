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Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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19:23 15.05.2025 (обновлено: 19:53 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zhurnalisty-2017199554.html
Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле
Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле
Журналисты, собравшиеся у президентского офиса в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, не расходятся, несмотря на отсутствие информации о времени их... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:23:00+03:00
2025-05-15T19:53:00+03:00
в мире
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Журналисты, собравшиеся у президентского офиса в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, не расходятся, несмотря на отсутствие информации о времени их начала, передает корреспондент РИА Новости.Точной информации о возможности переноса переговоров РФ и Украины в Стамбуле на пятницу пока нет, сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Порядка 150-200 журналистов по состоянию на 19.15 мск остаются на пятачке у рабочего офиса администрации президента Турции на берегу Босфора. Некоторые ожидают еще с 07.00 и сетуют на то, что не взяли с собой одежду потеплее, так как к вечеру резко похолодало.Проходящие мимо туристы и местные жители в недоумении фотографируют журналистов, некоторые сетуют и ругаются, так как опаздывают на паромы, а собравшиеся у президентского офиса работники СМИ и их аппаратура загораживают проход к расположенному поблизости причалу. Но в основном прохожие позитивно воспринимают новость о том, что журналисты ждут переговоров Москвы и Киева.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017115121.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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4.7
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Журналисты у президентского офиса в Стамбуле
Журналисты не расходятся у президентского офиса в Стамбуле, где ожидаются переговоры России с Украиной, несмотря на отсутствие информации о времени их начала, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые репортеры ждут уже более 12 часов.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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в мире, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле

Журналисты не уходят от президентского офиса в Стамбуле, где ожидают переговоры

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Журналисты, собравшиеся у президентского офиса в Стамбуле, где ожидаются переговоры РФ и Украины, не расходятся, несмотря на отсутствие информации о времени их начала, передает корреспондент РИА Новости.
Точной информации о возможности переноса переговоров РФ и Украины в Стамбуле на пятницу пока нет, сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
14 мая, 08:00
Порядка 150-200 журналистов по состоянию на 19.15 мск остаются на пятачке у рабочего офиса администрации президента Турции на берегу Босфора. Некоторые ожидают еще с 07.00 и сетуют на то, что не взяли с собой одежду потеплее, так как к вечеру резко похолодало.
Проходящие мимо туристы и местные жители в недоумении фотографируют журналистов, некоторые сетуют и ругаются, так как опаздывают на паромы, а собравшиеся у президентского офиса работники СМИ и их аппаратура загораживают проход к расположенному поблизости причалу. Но в основном прохожие позитивно воспринимают новость о том, что журналисты ждут переговоров Москвы и Киева.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Киеве раскрыли дерзкий план Зеленского на переговорах с Россией
Вчера, 14:56
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
В миреСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаРоссияВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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