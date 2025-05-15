https://ria.ru/20250515/zhurnalisty-2017116809.html

Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины

Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025

Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины

Журналисты начали уходить на обед с места предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:59:00+03:00

2025-05-15T14:59:00+03:00

2025-05-15T20:08:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Журналисты начали уходить на обед с места предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Около половины представителей СМИ сейчас нет на месте. В первой половине дня, по подсчетам РИА Новости, встречи ожидали около 150 представителей прессы. Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться после 16:00 мск. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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украина

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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025