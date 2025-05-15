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Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 15.05.2025 (обновлено: 20:08 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zhurnalisty-2017116809.html
Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины
Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины
Журналисты начали уходить на обед с места предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:59:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Журналисты начали уходить на обед с места предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Около половины представителей СМИ сейчас нет на месте. В первой половине дня, по подсчетам РИА Новости, встречи ожидали около 150 представителей прессы. Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться после 16:00 мск. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/ssha-2017111700.html
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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины

Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Журналисты начали уходить на обед с места предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Около половины представителей СМИ сейчас нет на месте. В первой половине дня, по подсчетам РИА Новости, встречи ожидали около 150 представителей прессы.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Глава МИД Турции подтвердил прибытие американской делегации в Стамбул
Вчера, 14:44
Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться после 16:00 мск.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мединский назвал цель переговоров с Украиной
Вчера, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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