Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины
Журналисты начали уходить с места переговоров России и Украины в Стамбуле
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Журналисты начали уходить на обед с места предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Около половины представителей СМИ сейчас нет на месте. В первой половине дня, по подсчетам РИА Новости, встречи ожидали около 150 представителей прессы.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться после 16:00 мск.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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