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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zhitel--2017164207.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.05.2025
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в городе Валуйки Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:11:00+03:00
2025-05-15T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал коммерческий объект в городе Валуйки Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Валуйки беспилотник ВСУ атаковал территорию коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. От детонации дрона загорелось оборудование — возгорание ликвидировано. Кроме того, повреждён рядом стоящий автомобиль. Спустя некоторое время после атаки водитель машины почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что мужчине диагностировали баротравму, медики оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался.
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белгородская область
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Житель белгородских Валуек пострадал при атаке дрона ВСУ на коммерческий объект

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал коммерческий объект в городе Валуйки Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Валуйки беспилотник ВСУ атаковал территорию коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. От детонации дрона загорелось оборудование — возгорание ликвидировано. Кроме того, повреждён рядом стоящий автомобиль. Спустя некоторое время после атаки водитель машины почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что мужчине диагностировали баротравму, медики оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
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