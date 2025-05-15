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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.05.2025
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в городе Валуйки Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:11:00+03:00
2025-05-15T17:11:00+03:00
2025-05-15T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал коммерческий объект в городе Валуйки Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Валуйки беспилотник ВСУ атаковал территорию коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. От детонации дрона загорелось оборудование — возгорание ликвидировано. Кроме того, повреждён рядом стоящий автомобиль. Спустя некоторое время после атаки водитель машины почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что мужчине диагностировали баротравму, медики оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался.
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Житель белгородских Валуек пострадал при атаке дрона ВСУ на коммерческий объект