https://ria.ru/20250515/zhitel--2017164207.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.05.2025

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Украинский дрон атаковал коммерческий объект в городе Валуйки Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:11:00+03:00

2025-05-15T17:11:00+03:00

2025-05-15T17:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал коммерческий объект в городе Валуйки Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В городе Валуйки беспилотник ВСУ атаковал территорию коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. От детонации дрона загорелось оборудование — возгорание ликвидировано. Кроме того, повреждён рядом стоящий автомобиль. Спустя некоторое время после атаки водитель машины почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что мужчине диагностировали баротравму, медики оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия