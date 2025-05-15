https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017236721.html

"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции

"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025

"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции

Переговоры в Стамбуле похожи на вечеринку, на которую не спешит никто, кроме Зеленского, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X. РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T23:30:00+03:00

2025-05-15T23:30:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Переговоры в Стамбуле похожи на вечеринку, на которую не спешит никто, кроме Зеленского, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Переговоры в Стамбуле — это как вечеринка, на которую никто не хочет идти. Кроме Зеленского. Он пришел пораньше. Настоящая работа идет в другом месте", — написал он.Глава киевского режима после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг заявил, что отправит делегацию в Стамбул, но сам не будет участвовать в переговорах с Россией. Позже источник сообщил РИА Новости, что в четверг приезда украинцев не ожидается и предварительных контактов сторон не было. Время начала переговоров в пятницу также пока не определено. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, ее представители будут ждать украинскую сторону с 10 часов утра. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html

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