"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции
Миллер: никто, кроме Зеленского, не спешит на переговоры в Стамбуле
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Переговоры в Стамбуле похожи на вечеринку, на которую не спешит никто, кроме Зеленского, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X.
"Переговоры в Стамбуле — это как вечеринка, на которую никто не хочет идти. Кроме Зеленского. Он пришел пораньше. Настоящая работа идет в другом месте", — написал он.
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Глава киевского режима после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг заявил, что отправит делегацию в Стамбул, но сам не будет участвовать в переговорах с Россией. Позже источник сообщил РИА Новости, что в четверг приезда украинцев не ожидается и предварительных контактов сторон не было. Время начала переговоров в пятницу также пока не определено. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, ее представители будут ждать украинскую сторону с 10 часов утра.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.