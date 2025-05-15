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"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
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23:30 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017236721.html
"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции
"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции
Переговоры в Стамбуле похожи на вечеринку, на которую не спешит никто, кроме Зеленского, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:30:00+03:00
2025-05-15T23:30:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Переговоры в Стамбуле похожи на вечеринку, на которую не спешит никто, кроме Зеленского, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Переговоры в Стамбуле — это как вечеринка, на которую никто не хочет идти. Кроме Зеленского. Он пришел пораньше. Настоящая работа идет в другом месте", — написал он.Глава киевского режима после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг заявил, что отправит делегацию в Стамбул, но сам не будет участвовать в переговорах с Россией. Позже источник сообщил РИА Новости, что в четверг приезда украинцев не ожидается и предварительных контактов сторон не было. Время начала переговоров в пятницу также пока не определено. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, ее представители будут ждать украинскую сторону с 10 часов утра. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Кроме Зеленского". Журналиста удивила одна деталь на переговорах в Турции

Миллер: никто, кроме Зеленского, не спешит на переговоры в Стамбуле

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Переговоры в Стамбуле похожи на вечеринку, на которую не спешит никто, кроме Зеленского, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X.
"Переговоры в Стамбуле — это как вечеринка, на которую никто не хочет идти. Кроме Зеленского. Он пришел пораньше. Настоящая работа идет в другом месте", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
Вчера, 21:11
Глава киевского режима после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг заявил, что отправит делегацию в Стамбул, но сам не будет участвовать в переговорах с Россией. Позже источник сообщил РИА Новости, что в четверг приезда украинцев не ожидается и предварительных контактов сторон не было. Время начала переговоров в пятницу также пока не определено. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, ее представители будут ждать украинскую сторону с 10 часов утра.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Владимир Зеленский общается с журналистами в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ: Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине
Вчера, 17:18
 
В миреРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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