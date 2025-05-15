Клоунада Зеленского разбивается о позицию России, заявил Слуцкий
Слуцкий: клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Клоунада Владимира Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Клоунада Зеленского разбивается о непоколебимую позицию России. Российские переговорщики профессиональны и выдержаны, настроены на серьезную работу, готовы к поиску компромиссов и не реагируют на провокации", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что российская делегация почти сутки ждет в Стамбуле возобновления прямых переговоров по украинскому урегулированию, но Украина затягивает процесс.
"Киевский режим не удивляет. Зеленский на бис дал представление перед встречей с президентом Турции Реджепом (Тайипом) Эрдоганом, пробив дно утверждением об отсутствии мандата у делегации РФ", - добавил политик.
Тем не менее, по словам Слуцкого, после разговора с турецким лидером в Анкаре Зеленский направил переговорную группу во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
"Основная цель, как заявил глава (российской - ред.) делегации Владимир Мединский, выйти на устойчивый мир, устранив первопричины конфликта", - подчеркнул глава думского комитета.
Депутат Госдумы считает, что Россия снова дает шанс найти дипломатическое решение конфликта и спасти тысячи жизней, и если украинский режим сохранил здравый смысл, переговорный трек будет продолжен.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.