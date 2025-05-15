В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции
Daily Express: Зеленский был разочарован, узнав, что Путин не приедет в Стамбул
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский почувствовал гнев, разочарование и возмущение, узнав, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию, пишет британская Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела по фамилии Джеймс.
"Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал. Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он общается с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают грусть или разочарование", — заявила эксперт.
По ее мнению, во время разговора Зеленский "морщил нос от возмущения", что указывает на наличие "некого внутреннего гнева", а в его глазах отражалась "боль".
"Весь его облик указывает на то, как много надежд он возлагал на эту встречу", — резюмировала эксперт.
Глава киевского режима после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг заявил, что отправит украинскую делегацию в Стамбул, но сам не будет участвовать в переговорах с Россией.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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