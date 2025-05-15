https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017227850.html

В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции

В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025

В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции

Владимир Зеленский почувствовал гнев, разочарование и возмущение, узнав, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию, пишет британская РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:17:00+03:00

2025-05-15T22:17:00+03:00

2025-05-15T22:17:00+03:00

в мире

россия

турция

стамбул

владимир зеленский

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017081066_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14bdbb2b267e52dcbce3726a0844bcae.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский почувствовал гнев, разочарование и возмущение, узнав, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию, пишет британская Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела по фамилии Джеймс."Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал. Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он общается с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают грусть или разочарование", — заявила эксперт.По ее мнению, во время разговора Зеленский "морщил нос от возмущения", что указывает на наличие "некого внутреннего гнева", а в его глазах отражалась "боль"."Весь его облик указывает на то, как много надежд он возлагал на эту встречу", — резюмировала эксперт.Глава киевского режима после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг заявил, что отправит украинскую делегацию в Стамбул, но сам не будет участвовать в переговорах с Россией.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017206031.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017220817.html

россия

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025