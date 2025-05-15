Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017227850.html
В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции
В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции
Владимир Зеленский почувствовал гнев, разочарование и возмущение, узнав, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию, пишет британская РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:17:00+03:00
2025-05-15T22:17:00+03:00
в мире
россия
турция
стамбул
владимир зеленский
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017081066_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14bdbb2b267e52dcbce3726a0844bcae.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский почувствовал гнев, разочарование и возмущение, узнав, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию, пишет британская Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела по фамилии Джеймс."Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал. Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он общается с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают грусть или разочарование", — заявила эксперт.По ее мнению, во время разговора Зеленский "морщил нос от возмущения", что указывает на наличие "некого внутреннего гнева", а в его глазах отражалась "боль"."Весь его облик указывает на то, как много надежд он возлагал на эту встречу", — резюмировала эксперт.Глава киевского режима после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг заявил, что отправит украинскую делегацию в Стамбул, но сам не будет участвовать в переговорах с Россией.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017206031.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017220817.html
россия
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017081066_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86071950ac08b582a3da13f7316a3a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Турция, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции

Daily Express: Зеленский был разочарован, узнав, что Путин не приедет в Стамбул

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский почувствовал гнев, разочарование и возмущение, узнав, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию, пишет британская Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела по фамилии Джеймс.
"Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал. Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он общается с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают грусть или разочарование", — заявила эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Новое заявление Зеленского о переговорах с Путиным вызвало ярость в Китае
Вчера, 20:03
По ее мнению, во время разговора Зеленский "морщил нос от возмущения", что указывает на наличие "некого внутреннего гнева", а в его глазах отражалась "боль".
"Весь его облик указывает на то, как много надежд он возлагал на эту встречу", — резюмировала эксперт.
Глава киевского режима после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг заявил, что отправит украинскую делегацию в Стамбул, но сам не будет участвовать в переговорах с Россией.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Офис Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах
Вчера, 21:26
 
В миреРоссияТурцияСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала