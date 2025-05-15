Журналист картинкой высмеял поведение Зеленского в Турции
Журналист Боуз высмеял внешний вид Зеленского во время визита в Турцию
© AP Photo / Turkish PresidencyВстреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским
© AP Photo / Turkish Presidency
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х иронично высказался о неформальном внешнем виде Владимира Зеленского во время визита в Турцию.
"Портные в Стамбуле передают послание украинцам", — написал он.
Ниже журналист прикрепил картинку с деловыми костюмами и табличкой с надписью: "Скидка для господина Зеленского".
© Chay Bowes/XПост Чея Боуза в соцсети X
© Chay Bowes/X
Пост Чея Боуза в соцсети X
Ранее Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, где прошли переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом глава киевского режима был одет в традиционную для него черную рубашку и такие же брюки.
Зеленский неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз на встречу с президентом США Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, что вызвало насмешку со стороны американского лидера.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого хозяин Белого дома почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".