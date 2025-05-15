https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017199976.html

Журналист картинкой высмеял поведение Зеленского в Турции

Журналист картинкой высмеял поведение Зеленского в Турции - РИА Новости, 15.05.2025

Журналист картинкой высмеял поведение Зеленского в Турции

Журналист Чей Боуз в соцсети Х иронично высказался о неформальном внешнем виде Владимира Зеленского во время визита в Турцию. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:28:00+03:00

2025-05-15T19:28:00+03:00

2025-05-15T19:38:00+03:00

в мире

владимир зеленский

турция

чей боуз

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х иронично высказался о неформальном внешнем виде Владимира Зеленского во время визита в Турцию."Портные в Стамбуле передают послание украинцам", — написал он.Ниже журналист прикрепил картинку с деловыми костюмами и табличкой с надписью: "Скидка для господина Зеленского".Ранее Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, где прошли переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом глава киевского режима был одет в традиционную для него черную рубашку и такие же брюки.Зеленский неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз на встречу с президентом США Дональдом Трампом он приехал не в деловом костюме, что вызвало насмешку со стороны американского лидера.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого хозяин Белого дома почувствовал неуважение. Помимо прочего, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил, что якобы наденет его, "когда закончится" конфликт. Один из журналистов отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль".

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017137650.html

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