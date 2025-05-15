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Украинская делегация прибудет в Стамбул в пятницу, заявил Зеленский - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 15.05.2025 (обновлено: 18:24 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017186606.html
Украинская делегация прибудет в Стамбул в пятницу, заявил Зеленский
Украинская делегация прибудет в Стамбул в пятницу, заявил Зеленский - РИА Новости, 15.05.2025
Украинская делегация прибудет в Стамбул в пятницу, заявил Зеленский
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговорная группа от Украины будет в Стамбуле в пятницу. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:17:00+03:00
2025-05-15T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
владимир мединский
владимир зеленский
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговорная группа от Украины будет в Стамбуле в пятницу. "Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там", - сказал Зеленский. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017174606.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, владимир зеленский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Украинская делегация прибудет в Стамбул в пятницу, заявил Зеленский

Зеленский: переговорная группа от Украины прибудет в Стамбул в пятницу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что переговорная группа от Украины будет в Стамбуле в пятницу.
"Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там", - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Зеленский: встреча с российской делегацией может пройти сегодня вечером
Вчера, 17:42
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Владимир Зеленский в Анкаре - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Зеленский отказался признавать новые регионы России до начала переговоров
Вчера, 17:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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