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Зеленский: встреча с российской делегацией может пройти сегодня вечером - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 15.05.2025 (обновлено: 20:49 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017174606.html
Зеленский: встреча с российской делегацией может пройти сегодня вечером
Зеленский: встреча с российской делегацией может пройти сегодня вечером - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский: встреча с российской делегацией может пройти сегодня вечером
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что переговоры между российской и украинской делегациями могут состояться либо вечером 15 мая, либо 16 РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:42:00+03:00
2025-05-15T20:49:00+03:00
стамбул
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что переговоры между российской и украинской делегациями могут состояться либо вечером 15 мая, либо 16 мая.По его словам, украинская делегация уже отправлена в Стамбул для переговоров."Встреча может быть сегодня вечером, а может быть завтра. Мы со своей стороны все сделали", - сказал Зеленский.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017189768.html
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017173893.html
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стамбул, владимир зеленский, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, владимир мединский, россия, владимир путин
Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Владимир Мединский, Россия, Владимир Путин
Зеленский: встреча с российской делегацией может пройти сегодня вечером

Зеленский: встреча с делегацией из РФ может пройти сегодня вечером или завтра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что переговоры между российской и украинской делегациями могут состояться либо вечером 15 мая, либо 16 мая.
По его словам, украинская делегация уже отправлена в Стамбул для переговоров.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Вчера, 18:31
"Встреча может быть сегодня вечером, а может быть завтра. Мы со своей стороны все сделали", - сказал Зеленский.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Путь прямых переговоров выбран правильно, заявил Зеленский
Вчера, 17:40
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы
Вчера, 17:33
 
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