https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017174606.html

Зеленский: встреча с российской делегацией может пройти сегодня вечером

Зеленский: встреча с российской делегацией может пройти сегодня вечером - РИА Новости, 15.05.2025

Зеленский: встреча с российской делегацией может пройти сегодня вечером

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что переговоры между российской и украинской делегациями могут состояться либо вечером 15 мая, либо 16 РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:42:00+03:00

2025-05-15T17:42:00+03:00

2025-05-15T20:49:00+03:00

стамбул

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

владимир мединский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017214672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b2fae4153a188fa95fd1af54a3d7253.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что переговоры между российской и украинской делегациями могут состояться либо вечером 15 мая, либо 16 мая.По его словам, украинская делегация уже отправлена в Стамбул для переговоров."Встреча может быть сегодня вечером, а может быть завтра. Мы со своей стороны все сделали", - сказал Зеленский.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017189768.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017173893.html

https://ria.ru/20250515/erdogan--2017171773.html

стамбул

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, владимир зеленский, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, владимир мединский, россия, владимир путин