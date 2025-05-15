https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017166899.html

Зеленский не знает о времени встречи с делегациями США и Турции

Зеленский не знает о времени встречи с делегациями США и Турции - РИА Новости, 15.05.2025

Зеленский не знает о времени встречи с делегациями США и Турции

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько состоится встреча в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:19:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько состоится встреча в Стамбуле."Ожидаем с американской и турецкой сторон конкретики, в каком часу будем встречаться сегодня или завтра", - сказал Зеленский.Ранее в Анкаре прошли переговоры Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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сша

турция

россия

украина

стамбул

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