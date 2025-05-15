Зеленский не знает о времени встречи с делегациями США и Турции
Зеленский попросил делегации США и Турции сообщить о времени встречи
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько состоится встреча в Стамбуле.
"Ожидаем с американской и турецкой сторон конкретики, в каком часу будем встречаться сегодня или завтра", - сказал Зеленский.
Ранее в Анкаре прошли переговоры Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>