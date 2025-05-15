https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017164902.html

Украина намерена обсуждать прекращение огня, заявил Зеленский

Украина намерена обсуждать прекращение огня, заявил Зеленский - РИА Новости, 15.05.2025

Украина намерена обсуждать прекращение огня, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать вопрос прекращения огня. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:14:00+03:00

2025-05-15T17:14:00+03:00

2025-05-15T19:14:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать вопрос прекращения огня."Из уважения к президенту (США Дональду – ред.) Трампу и президенту (Турции Реджепу Тайипу – ред.) Эрдогану, желая продемонстрировать и достичь первых шагов к деэскалации, к окончанию войны – прекращению огня, решил отправить делегацию в Стамбул", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей.

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