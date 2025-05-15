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Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский - РИА Новости, 15.05.2025
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17:10 15.05.2025 (обновлено: 18:09 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017163935.html
Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский
Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский - РИА Новости, 15.05.2025
Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:10:00+03:00
2025-05-15T18:09:00+03:00
турция
украина
сша
владимир зеленский
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами."Понимаем, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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турция, украина, сша, владимир зеленский, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дмитрий песков, владимир путин, стамбул
Турция, Украина, США, Владимир Зеленский, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стамбул
Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский

Зеленский: Киев проведет встречи с американской, турецкой и российской сторонами

© Getty Images / Serdar OzsoyВладимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. 15 мая 2025
Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами.
«
"Понимаем, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
ТурцияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Дмитрий ПесковВладимир ПутинСтамбул
 
 
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