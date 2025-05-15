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Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский

Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский - РИА Новости, 15.05.2025

Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами. РИА Новости, 15.05.2025

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами."Понимаем, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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