Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский
Зеленский: Киев проведет встречи с американской, турецкой и российской сторонами
© Getty Images / Serdar OzsoyВладимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. 15 мая 2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами.
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"Понимаем, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
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