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Зеленский сообщил, кто будет главой украинской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 15.05.2025 (обновлено: 17:21 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017162677.html
Зеленский сообщил, кто будет главой украинской делегации в Стамбуле
Зеленский сообщил, кто будет главой украинской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский сообщил, кто будет главой украинской делегации в Стамбуле
Украинская делегация в Стамбуле будет представлена, ее возглавит глава минобороны Рустем Умеров, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:07:00+03:00
2025-05-15T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
украина
рустем умеров
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинская делегация в Стамбуле будет представлена, ее возглавит глава минобороны Рустем Умеров, заявил Владимир Зеленский."Я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, не всех, главы СБУ (Василия Малюка – ред.) и начальника Генштаба (Андрея Гнатова – ред.) не будет, но делегацию возглавит министр обороны (Рустем Умеров - ред.). Вместе с ним будут профессиональные люди, военные, разведчики", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017163935.html
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017166439.html
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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, рустем умеров, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Зеленский сообщил, кто будет главой украинской делегации в Стамбуле

Зеленский: главой украинской делегации в Турции будет министр обороны Умеров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинская делегация в Стамбуле будет представлена, ее возглавит глава минобороны Рустем Умеров, заявил Владимир Зеленский.
"Я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, не всех, главы СБУ (Василия Малюка – ред.) и начальника Генштаба (Андрея Гнатова – ред.) не будет, но делегацию возглавит министр обороны (Рустем Умеров - ред.). Вместе с ним будут профессиональные люди, военные, разведчики", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.
Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Украина проведет встречу с США, Турцией и Россией, заявил Зеленский
Вчера, 17:10
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Зеленский общается с журналистами в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ: Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине
Вчера, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаРустем УмеровВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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