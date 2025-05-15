Зеленский сообщил, кто будет главой украинской делегации в Стамбуле
Зеленский: главой украинской делегации в Турции будет министр обороны Умеров
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр обороны Украины Рустем Умеров
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинская делегация в Стамбуле будет представлена, ее возглавит глава минобороны Рустем Умеров, заявил Владимир Зеленский.
"Я решил отправить в Стамбул нашу делегацию, не всех, главы СБУ (Василия Малюка – ред.) и начальника Генштаба (Андрея Гнатова – ред.) не будет, но делегацию возглавит министр обороны (Рустем Умеров - ред.). Вместе с ним будут профессиональные люди, военные, разведчики", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>