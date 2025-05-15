Рейтинг@Mail.ru
Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.05.2025 (обновлено: 16:25 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017146411.html
Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки
Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки - РИА Новости, 15.05.2025
Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:21:00+03:00
2025-05-15T16:25:00+03:00
россия
украина
турция
владимир рогов
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017147048_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_6b88fe89199cdddb52dfeb8d93865515.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что поведение Владимира Зеленского не демонстрирует реальную готовность к переговорам и больше напоминает ситуацию из анекдота про "шашечки". "Зеленский пока не демонстрирует реальную готовность к конструктивному диалогу в Стамбуле, пытаясь провокациями, истериками и громкими заявлениями устроить шоу, попутно во всем обвиняя Россию. Его поведение напоминает анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать", - сказал Рогов. По его словам, пока Зеленский не стремится к миру на Украине. "Он всячески показывает только образ и пытается разговаривать языком ультиматумов", - подчеркнул Рогов. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017137650.html
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017127536.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017147048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_971361e75de2cc4387544dc5708ffd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, турция, владимир рогов, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Турция, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки

Рогов: поведение Зеленского не демонстрирует реальную готовность к переговорам

© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim KorkutataВладимир Зеленский в Анкаре. 15 мая 2025
Владимир Зеленский в Анкаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim Korkutata
Владимир Зеленский в Анкаре. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что поведение Владимира Зеленского не демонстрирует реальную готовность к переговорам и больше напоминает ситуацию из анекдота про "шашечки".
"Зеленский пока не демонстрирует реальную готовность к конструктивному диалогу в Стамбуле, пытаясь провокациями, истериками и громкими заявлениями устроить шоу, попутно во всем обвиняя Россию. Его поведение напоминает анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать", - сказал Рогов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал недоумение в США
Вчера, 15:50
По его словам, пока Зеленский не стремится к миру на Украине.
"Он всячески показывает только образ и пытается разговаривать языком ультиматумов", - подчеркнул Рогов.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Зеленский утратил способность к собственным решениям, заявил Косачев
Вчера, 15:30
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир РоговВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала