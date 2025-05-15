https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017146411.html

Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки

Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки - РИА Новости, 15.05.2025

Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 15.05.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что поведение Владимира Зеленского не демонстрирует реальную готовность к переговорам и больше напоминает ситуацию из анекдота про "шашечки". "Зеленский пока не демонстрирует реальную готовность к конструктивному диалогу в Стамбуле, пытаясь провокациями, истериками и громкими заявлениями устроить шоу, попутно во всем обвиняя Россию. Его поведение напоминает анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать", - сказал Рогов. По его словам, пока Зеленский не стремится к миру на Украине. "Он всячески показывает только образ и пытается разговаривать языком ультиматумов", - подчеркнул Рогов. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017137650.html

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