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Лавров назвал Зеленского жалким
Лавров назвал Зеленского жалким - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров назвал Зеленского жалким
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии президента России Владимира... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:10:00+03:00
2025-05-15T13:10:00+03:00
2025-05-15T13:16:00+03:00
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле."Многие сейчас суетились по поводу встречи в Стамбуле. Сначала Зеленский делал заявления, что он требует чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех кто им кукловодит" - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.Киев делает огромное количество противоречивых заявлений, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017082764.html
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владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, турция, дмитрий песков
Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Турция, Дмитрий Песков
Лавров назвал Зеленского жалким
Лавров назвал Зеленского жалким из-за требований о присутствии Путина в Турции