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Зеленский направит делегацию на переговоры с Россией в четверг

Зеленский направит делегацию на переговоры с Россией в четверг - РИА Новости, 15.05.2025

Зеленский направит делегацию на переговоры с Россией в четверг

Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника. РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника."Зеленский направит делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле в четверг", - говорится в сообщении агентства.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

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