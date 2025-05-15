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Зеленский направит делегацию на переговоры с Россией в четверг - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 15.05.2025 (обновлено: 16:55 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy--2017154775.html
Зеленский направит делегацию на переговоры с Россией в четверг
Зеленский направит делегацию на переговоры с Россией в четверг - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский направит делегацию на переговоры с Россией в четверг
Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:45:00+03:00
2025-05-15T16:55:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника."Зеленский направит делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле в четверг", - говорится в сообщении агентства.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, стамбул, владимир зеленский, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский направит делегацию на переговоры с Россией в четверг

Зеленский направит делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле в четверг

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский отправит делегацию на переговоры с Россией в Стамбуле в четверг, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника.
"Зеленский направит делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле в четверг", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
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