https://ria.ru/20250515/zelenskiy--2017077250.html

Зеленский прибыл в Анкару

Зеленский прибыл в Анкару - РИА Новости, 15.05.2025

Зеленский прибыл в Анкару

Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:26:00+03:00

2025-05-15T12:26:00+03:00

2025-05-15T12:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

анкара (провинция)

украина

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

андрей сибига

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017081066_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14bdbb2b267e52dcbce3726a0844bcae.jpg

СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ. Самолет с Зеленским приземлился около 12.20 мск. Зеленского встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

https://ria.ru/20250515/shou-2017071587.html

россия

анкара (провинция)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анкара (провинция), украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, андрей сибига, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире