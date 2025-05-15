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Зеленский прибыл в Анкару - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 15.05.2025 (обновлено: 12:37 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy--2017077250.html
Зеленский прибыл в Анкару
Зеленский прибыл в Анкару - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский прибыл в Анкару
Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:26:00+03:00
2025-05-15T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
анкара (провинция)
украина
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
андрей сибига
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ. Самолет с Зеленским приземлился около 12.20 мск. Зеленского встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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россия, анкара (провинция), украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, андрей сибига, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Анкара (провинция), Украина, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Андрей Сибига, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Зеленский прибыл в Анкару

Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ.
Самолет с Зеленским приземлился около 12.20 мск. Зеленского встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
МИД: Киев пытается устроить шоу вокруг переговоров в Стамбуле
Вчера, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАнкара (провинция)УкраинаВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганАндрей СибигаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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