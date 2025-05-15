Зеленский прибыл в Анкару
Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ.
Самолет с Зеленским приземлился около 12.20 мск. Зеленского встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.