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Зеленский улетел из Турции в Албанию - РИА Новости, 15.05.2025
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20:04 15.05.2025 (обновлено: 20:05 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017207515.html
Зеленский улетел из Турции в Албанию
Зеленский улетел из Турции в Албанию - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский улетел из Турции в Албанию
Владимир Зеленский вылетел в четверг вечером из Турции и направился в Албанию, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:04:00+03:00
2025-05-15T20:05:00+03:00
россия
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владимир зеленский
владимир мединский
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский вылетел в четверг вечером из Турции и направился в Албанию, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". "Зеленский покинул Турцию и направляется в Албанию. После завершения официального визита в Турцию… Владимир Зеленский направился в Албанию, где завтра стартует саммит Европейского политического сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. В четверг Зеленский прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже он заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский ранее в четверг Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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россия, стамбул, украина, владимир зеленский, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский улетел из Турции в Албанию

Зеленский вылетел из Турции и направился в Албанию на саммит ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский вылетел в четверг вечером из Турции и направился в Албанию, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE".
«
"Зеленский покинул Турцию и направляется в Албанию. После завершения официального визита в Турцию… Владимир Зеленский направился в Албанию, где завтра стартует саммит Европейского политического сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
В четверг Зеленский прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже он заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский ранее в четверг Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир МединскийРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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