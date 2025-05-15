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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
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18:31 15.05.2025 (обновлено: 18:45 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017189768.html
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Владимир Зеленский снова начал выдвигать условием прямых переговоров с РФ прекращение огня, пугая тем, что, если начать спорить о деталях, конфликт может... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:31:00+03:00
2025-05-15T18:45:00+03:00
россия
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владимир зеленский
владимир путин
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский снова начал выдвигать условием прямых переговоров с РФ прекращение огня, пугая тем, что, если начать спорить о деталях, конфликт может затянуться еще на годы. Ранее Зеленский в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. После призыва президента США Дональда Трампа к властям в Киеве немедленно согласиться на переговоры, Зеленский заявил, что будет в Турции. В четверг он прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. "Можно... договориться о прекращении огня, а потом говорить о мониторинге и так далее, чтобы не идти сейчас в детали всей конструкции, всего пути, который приведёт к окончанию войны. Если сейчас начнем спорить о деталях, могут пройти годы войны", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное". Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Путин не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский ранее в четверг Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016857190.html
https://ria.ru/20250513/zelenskij-2016737749.html
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россия, стамбул, украина, владимир зеленский, владимир путин, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Зеленский снова начал выдвигать условием прямых переговоров прекращение огня

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский снова начал выдвигать условием прямых переговоров с РФ прекращение огня, пугая тем, что, если начать спорить о деталях, конфликт может затянуться еще на годы.
Ранее Зеленский в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. После призыва президента США Дональда Трампа к властям в Киеве немедленно согласиться на переговоры, Зеленский заявил, что будет в Турции. В четверг он прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
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"Можно... договориться о прекращении огня, а потом говорить о мониторинге и так далее, чтобы не идти сейчас в детали всей конструкции, всего пути, который приведёт к окончанию войны. Если сейчас начнем спорить о деталях, могут пройти годы войны", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное".
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Путин не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский ранее в четверг Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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