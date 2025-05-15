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Зеленский утратил способность к собственным решениям, заявил Косачев - РИА Новости, 15.05.2025
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15:30 15.05.2025 (обновлено: 19:29 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017127536.html
Зеленский утратил способность к собственным решениям, заявил Косачев
Зеленский утратил способность к собственным решениям, заявил Косачев - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский утратил способность к собственным решениям, заявил Косачев
Владимир Зеленский настолько утратил способность к собственным решениям, что принимает их только после окриков либо консультаций с западными политиками, написал РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:30:00+03:00
2025-05-15T19:29:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
константин косачев
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский настолько утратил способность к собственным решениям, что принимает их только после окриков либо консультаций с западными политиками, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Зеленский настолько утратил самостоятельность и способность к собственным решениям, что все их принимает только после окриков либо консультаций: о поездке в Стамбул - с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом; о переговорной тактике - с европейцами; о формате и времени переговоров - теперь вот с (турецким лидером Реджепом Тайипом - ред.) Эрдоганом", - отметил Косачев. По словам сенатора, это всё, что нужно знать "о так называемом суверенитете Украины". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016819936.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, константин косачев, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Константин Косачев, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский утратил способность к собственным решениям, заявил Косачев

Косачев: Зеленский принимает решения только после консультаций с Западом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский настолько утратил способность к собственным решениям, что принимает их только после окриков либо консультаций с западными политиками, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Зеленский настолько утратил самостоятельность и способность к собственным решениям, что все их принимает только после окриков либо консультаций: о поездке в Стамбул - с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом; о переговорной тактике - с европейцами; о формате и времени переговоров - теперь вот с (турецким лидером Реджепом Тайипом - ред.) Эрдоганом", - отметил Косачев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Он клялся". На Западе заметили неожиданную деталь в заявлениях Зеленского
14 мая, 10:15
По словам сенатора, это всё, что нужно знать "о так называемом суверенитете Украины".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт
14 мая, 15:44
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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