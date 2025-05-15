Зеленский утратил способность к собственным решениям, заявил Косачев
Косачев: Зеленский принимает решения только после консультаций с Западом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский настолько утратил способность к собственным решениям, что принимает их только после окриков либо консультаций с западными политиками, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Зеленский настолько утратил самостоятельность и способность к собственным решениям, что все их принимает только после окриков либо консультаций: о поездке в Стамбул - с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом; о переговорной тактике - с европейцами; о формате и времени переговоров - теперь вот с (турецким лидером Реджепом Тайипом - ред.) Эрдоганом", - отметил Косачев.
По словам сенатора, это всё, что нужно знать "о так называемом суверенитете Украины".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.