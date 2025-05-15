Киев и Лондон хотят сорвать переговоры в Стамбуле, заявил экс-депутат Рады
Олейник: Зеленский и Лондон заинтересованы в срыве переговоров в Стамбуле 15 мая
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и официальный Лондон заинтересованы в срыве переговоров, которые, как ожидается, пройдут в Стамбуле 15 мая, считает участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
"Поскольку Владимир Путин сказал, что мы не начинаем переговоры, мы возвращаемся к продолжению переговорного процесса, прерванного не нами, в Стамбуле, - скорее всего, что стороны не сойдутся. Почему? Потому что и сам Зеленский не заинтересован, чтобы был какой-то результат, поскольку он не участвует напрямую в переговорах. Вот сейчас они думают, каким образом обвинить Россию в том, что переговоры не имеют никакого результата", - сказал Олейник РИА Новости.
Эксперт добавил, что сегодня важно следить за тем, где находится не только Путин, Трамп и Зеленский, но и представители Великобритании, поскольку сегодня Зеленский больше связан с англичанами, чем с другими государствами и спецслужбами, а они в свою очередь заинтересованы сорвать эту сделку.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.