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WP: Запад умоляет Зеленского направить делегацию на переговоры с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
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17:26 15.05.2025 (обновлено: 18:20 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zapad-2017169133.html
WP: Запад умоляет Зеленского направить делегацию на переговоры с Россией
WP: Запад умоляет Зеленского направить делегацию на переговоры с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
WP: Запад умоляет Зеленского направить делегацию на переговоры с Россией
Союзники Украины уговаривают Владимира Зеленского направить представителей от Киева на прямые переговоры с делегацией от России, чтобы не стать тем, кто... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:26:00+03:00
2025-05-15T18:20:00+03:00
россия
украина
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Союзники Украины уговаривают Владимира Зеленского направить представителей от Киева на прямые переговоры с делегацией от России, чтобы не стать тем, кто блокирует обсуждения вопросов урегулирования конфликта, заявил западный дипломат газете Washington Post на условиях анонимности. "Многие говорят украинцам: просто идите. Появитесь, покажите, что вы ничего не блокируете", - цитирует издание слова собеседника. Ранее газета сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы и США, что Зеленский возражал против отправки украинской делегации на запланированные на 15 мая переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не переубедили. Отмечалось, что западные чиновники указывали Зеленскому, что Украине крайне важно отправить в Стамбул делегацию, состоящую, по крайней мере, из его высокопоставленных помощников, включая главу его офиса Андрея Ермака и главу МИД Украины Андрея Сибигу, но тот возразил, так как "не видел никакого смысла направлять" кого-либо на переговоры. Издание подчеркивает, что Зеленский продолжает настаивать на прибытии на переговоры в Турцию российского президента Владимира Путина. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017166439.html
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017146411.html
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россия, украина, турция, владимир зеленский, владимир путин, андрей ермак, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Ермак, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
WP: Запад умоляет Зеленского направить делегацию на переговоры с Россией

WP: Запад уговаривает Зеленского направить делегацию на переговоры с РФ в Турцию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Союзники Украины уговаривают Владимира Зеленского направить представителей от Киева на прямые переговоры с делегацией от России, чтобы не стать тем, кто блокирует обсуждения вопросов урегулирования конфликта, заявил западный дипломат газете Washington Post на условиях анонимности.
"Многие говорят украинцам: просто идите. Появитесь, покажите, что вы ничего не блокируете", - цитирует издание слова собеседника.
Владимир Зеленский общается с журналистами в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ: Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине
Вчера, 17:18
Ранее газета сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы и США, что Зеленский возражал против отправки украинской делегации на запланированные на 15 мая переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не переубедили. Отмечалось, что западные чиновники указывали Зеленскому, что Украине крайне важно отправить в Стамбул делегацию, состоящую, по крайней мере, из его высокопоставленных помощников, включая главу его офиса Андрея Ермака и главу МИД Украины Андрея Сибигу, но тот возразил, так как "не видел никакого смысла направлять" кого-либо на переговоры.
Издание подчеркивает, что Зеленский продолжает настаивать на прибытии на переговоры в Турцию российского президента Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Владимир Зеленский в Анкаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки
Вчера, 16:21
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАндрей ЕрмакВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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