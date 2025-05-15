WP: Запад умоляет Зеленского направить делегацию на переговоры с Россией
WP: Запад уговаривает Зеленского направить делегацию на переговоры с РФ в Турцию
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Союзники Украины уговаривают Владимира Зеленского направить представителей от Киева на прямые переговоры с делегацией от России, чтобы не стать тем, кто блокирует обсуждения вопросов урегулирования конфликта, заявил западный дипломат газете Washington Post на условиях анонимности.
"Многие говорят украинцам: просто идите. Появитесь, покажите, что вы ничего не блокируете", - цитирует издание слова собеседника.
Ранее газета сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы и США, что Зеленский возражал против отправки украинской делегации на запланированные на 15 мая переговоры с Россией в Стамбул, пока западные чиновники его не переубедили. Отмечалось, что западные чиновники указывали Зеленскому, что Украине крайне важно отправить в Стамбул делегацию, состоящую, по крайней мере, из его высокопоставленных помощников, включая главу его офиса Андрея Ермака и главу МИД Украины Андрея Сибигу, но тот возразил, так как "не видел никакого смысла направлять" кого-либо на переговоры.
Издание подчеркивает, что Зеленский продолжает настаивать на прибытии на переговоры в Турцию российского президента Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.