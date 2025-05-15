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Запад не скрывает, зачем ему нужно прекращение огня, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
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13:26 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zapad-2017092478.html
Запад не скрывает, зачем ему нужно прекращение огня, заявил Лавров
Запад не скрывает, зачем ему нужно прекращение огня, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Запад не скрывает, зачем ему нужно прекращение огня, заявил Лавров
Западные страны не скрывают, что прекращение огня нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:26:00+03:00
2025-05-15T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Западные страны не скрывают, что прекращение огня нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "У (президента Франции Эммануэля) Макрона спросили (про переговоры - ред.)... Он говорит, нужны переговоры, встреча, но надо делать все, чтобы главным было перемирие, а к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ. Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать (оружием - ред.), чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба. Как напомнил глава российского МИД, США поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250513/makron-2016767116.html
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в мире, россия, украина, турция, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Запад не скрывает, зачем ему нужно прекращение огня, заявил Лавров

Лавров: Запад признает, что прекращение огня нужно для подготовки Киева к боям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Западные страны не скрывают, что прекращение огня нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У (президента Франции Эммануэля) Макрона спросили (про переговоры - ред.)... Он говорит, нужны переговоры, встреча, но надо делать все, чтобы главным было перемирие, а к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ. Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать (оружием - ред.), чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня
13 мая, 22:10
Как напомнил глава российского МИД, США поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
На Западе высмеяли главу МИД Украины после его слов о прекращении огня
13 мая, 10:26
 
В миреРоссияУкраинаТурцияСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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