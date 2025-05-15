https://ria.ru/20250515/zaharova-2017171356.html

Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров

Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров - РИА Новости, 15.05.2025

Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров

Российская переговорная делегация готова к работе в Стамбуле, а Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:32:00+03:00

2025-05-15T17:32:00+03:00

2025-05-15T17:32:00+03:00

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мария захарова

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская переговорная делегация готова к работе в Стамбуле, а Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Профессионалы прибыли, они готовы к работе, господин (глава делегации РФ Владимир - ред.) Мединский делает регулярные комментарии. Нужно просто западникам прекращать эту истерику, брать себя в руки, брать своих подопечных киевскорежимных и усаживать их за тот самый стол переговоров, о котором они говорили столько недель", - сказала она журналистам на полях дискуссии в Госдуме. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/delegatsiya-2017168513.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017151630.html

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