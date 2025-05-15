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Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zaharova-2017171356.html
Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров
Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров
Российская переговорная делегация готова к работе в Стамбуле, а Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:32:00+03:00
2025-05-15T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
владимир мединский
мария захарова
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская переговорная делегация готова к работе в Стамбуле, а Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Профессионалы прибыли, они готовы к работе, господин (глава делегации РФ Владимир - ред.) Мединский делает регулярные комментарии. Нужно просто западникам прекращать эту истерику, брать себя в руки, брать своих подопечных киевскорежимных и усаживать их за тот самый стол переговоров, о котором они говорили столько недель", - сказала она журналистам на полях дискуссии в Госдуме. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/delegatsiya-2017168513.html
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россия, украина, турция, владимир мединский, мария захарова, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, киев, в мире, стамбул
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Мединский, Мария Захарова, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Киев, В мире, Стамбул
Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров

Захарова: Запад должен посадить Киев за стол переговоров, Россия уже готова

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская переговорная делегация готова к работе в Стамбуле, а Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Профессионалы прибыли, они готовы к работе, господин (глава делегации РФ Владимир - ред.) Мединский делает регулярные комментарии. Нужно просто западникам прекращать эту истерику, брать себя в руки, брать своих подопечных киевскорежимных и усаживать их за тот самый стол переговоров, о котором они говорили столько недель", - сказала она журналистам на полях дискуссии в Госдуме.
Прибытие российской делегации в генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле
Вчера, 17:24
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Речи об отмене переговоров в Стамбуле нет, заявили в генконсульстве
Вчера, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияВладимир МединскийМария ЗахароваПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025КиевВ миреСтамбул
 
 
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