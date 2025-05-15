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Захарова пошутила над заявлениями Рютте и Барро по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 15.05.2025 (обновлено: 15:30 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zaharova-2017125953.html
Захарова пошутила над заявлениями Рютте и Барро по Украине
Захарова пошутила над заявлениями Рютте и Барро по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова пошутила над заявлениями Рютте и Барро по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в шутливой форме прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:26:00+03:00
2025-05-15T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
мария захарова
марк рютте
жан-ноэль барро
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в шутливой форме прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о том, что "мяч" в переговорном процессе по Украине находится на стороне Москвы. Как пишет Захарова, Рютте ранее заявил, что "мяч на стороне России", в то время как Барро заявил, что перед Украиной в Стамбуле оказался пустой стул, где должен был сидеть президент РФ Владимир Путин. "Так мяч или стул?", - написала официальный представитель МИД РФ. Как отметила Захарова, на стороне Москвы не только мяч, но и правда, но чтобы "пробить по воротам", нужно присутствие украинской сборной, которая пока что "крутится вокруг шеста микрофонов". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/ssha-2017107306.html
https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html
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россия, украина, турция, мария захарова, марк рютте, жан-ноэль барро
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Мария Захарова, Марк Рютте, Жан-Ноэль Барро
Захарова пошутила над заявлениями Рютте и Барро по Украине

Захарова: на стороне России не только мяч, но и правда, чтобы пробить по воротам

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в шутливой форме прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о том, что "мяч" в переговорном процессе по Украине находится на стороне Москвы.
Как пишет Захарова, Рютте ранее заявил, что "мяч на стороне России", в то время как Барро заявил, что перед Украиной в Стамбуле оказался пустой стул, где должен был сидеть президент РФ Владимир Путин.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рютте заявил, что США сосредоточены на достижении мира на Украине
Вчера, 14:31
"Так мяч или стул?", - написала официальный представитель МИД РФ.
Как отметила Захарова, на стороне Москвы не только мяч, но и правда, но чтобы "пробить по воротам", нужно присутствие украинской сборной, которая пока что "крутится вокруг шеста микрофонов".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада
Вчера, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияМария ЗахароваМарк РюттеЖан-Ноэль Барро
 
 
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