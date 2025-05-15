Захарова пошутила над заявлениями Рютте и Барро по Украине
Захарова: на стороне России не только мяч, но и правда, чтобы пробить по воротам
© Фото : МИД РФМария Захарова
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в шутливой форме прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о том, что "мяч" в переговорном процессе по Украине находится на стороне Москвы.
Как пишет Захарова, Рютте ранее заявил, что "мяч на стороне России", в то время как Барро заявил, что перед Украиной в Стамбуле оказался пустой стул, где должен был сидеть президент РФ Владимир Путин.
"Так мяч или стул?", - написала официальный представитель МИД РФ.
Как отметила Захарова, на стороне Москвы не только мяч, но и правда, но чтобы "пробить по воротам", нужно присутствие украинской сборной, которая пока что "крутится вокруг шеста микрофонов".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>