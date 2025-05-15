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Мурманский ЗАГС предложил провести свадьбу ночью
Мурманский ЗАГС предложил провести свадьбу ночью - РИА Новости, 15.05.2025
Мурманский ЗАГС предложил провести свадьбу ночью
Мурманский ЗАГС принял решение в качестве эксперимента предложить молодоженам провести церемонию бракосочетания ночью - до полуночи 6 июня, когда на широте... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:35:00+03:00
2025-05-15T15:35:00+03:00
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МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Мурманский ЗАГС принял решение в качестве эксперимента предложить молодоженам провести церемонию бракосочетания ночью - до полуночи 6 июня, когда на широте Мурманска стоит полярный день, рассказала РИА Новости начальник отдела ЗАГС Ольга Елкина. "В качестве эксперимента мы открыли один день – 6 июня, когда молодожены смогут расписаться до нуля часов. Это период, когда в Мурманске полярный день", - сообщил Елкина. По ее словам, все "окошки" на этот день уже расписаны, последняя пара войдет в зал бракосочетаний после 23.00. Регистрировать брак после полуночи ЗАГС не может из-за особенностей оформления документов, но и такой график для учреждения очень необычен – браки здесь регистрируют со среды по пятницу до 16.00, в субботу - до 15.30. По словам Елкиной, романтическую возможность заключить брак в ночное время парам предоставляют некоторые дворцы бракосочетания Санкт-Петербурга, они делают это в период белых ночей. В Мурманске нет возможности делать это на постоянной основе. Однако, по словам начальника ЗАГСа, если эксперимент понравится молодоженам, его станут повторять в будущем. На широте Мурманска продолжительность полярного дня составляет чуть больше двух месяцев - с 22 мая по 22 июля.
https://ria.ru/20250128/brakosochetanie-1764290442.html
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общество, мурманск, санкт-петербург
Общество, Мурманск, Санкт-Петербург
Мурманский ЗАГС предложил провести свадьбу ночью
Мурманский ЗАГС предложил провести бракосочетание ночью в полярный день