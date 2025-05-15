https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017191680.html

В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке

В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке - РИА Новости, 15.05.2025

В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке

Главу отдела полиции в Васильевском районе Петербурга задержали по делу о взятках, которые он собирал с бизнесменов через посредника, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:45:00+03:00

2025-05-15T18:45:00+03:00

2025-05-15T18:59:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Главу отдела полиции в Васильевском районе Петербурга задержали по делу о взятках, которые он собирал с бизнесменов через посредника, сообщает пресс-служба городского ГСУ СК. "Сегодня следователи при содействии сотрудников регионального УСБ МВД России задержали начальника отдела полиции и коммерсантов, посредник скрылся с территории РФ", - говорится в сообщении. По данным следствия, в период с июня 2022 года по октябрь 2024 года начальник 37-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району получил взятки на сумму не менее 1,2 миллиона рублей. Денежные средства переводились на подконтрольную полицейскому банковскую карту и передавались наличными через посредника, действовавшего в интересах двоих предпринимателей, которые осуществляли незаконную розничную торговлю продуктами и алкоголем на территории района. Уголовное дело возбуждено по фактам получения должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), дачи взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), посредничества во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). В пресс-службе городского главка СК добавили, что по местам проживания фигурантов и в отделе полиции проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании меры пресечения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)