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В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке - РИА Новости, 15.05.2025
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18:45 15.05.2025 (обновлено: 18:59 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017191680.html
В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке
В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке - РИА Новости, 15.05.2025
В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке
Главу отдела полиции в Васильевском районе Петербурга задержали по делу о взятках, которые он собирал с бизнесменов через посредника, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:45:00+03:00
2025-05-15T18:59:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Главу отдела полиции в Васильевском районе Петербурга задержали по делу о взятках, которые он собирал с бизнесменов через посредника, сообщает пресс-служба городского ГСУ СК. "Сегодня следователи при содействии сотрудников регионального УСБ МВД России задержали начальника отдела полиции и коммерсантов, посредник скрылся с территории РФ", - говорится в сообщении. По данным следствия, в период с июня 2022 года по октябрь 2024 года начальник 37-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району получил взятки на сумму не менее 1,2 миллиона рублей. Денежные средства переводились на подконтрольную полицейскому банковскую карту и передавались наличными через посредника, действовавшего в интересах двоих предпринимателей, которые осуществляли незаконную розничную торговлю продуктами и алкоголем на территории района. Уголовное дело возбуждено по фактам получения должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), дачи взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), посредничества во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). В пресс-службе городского главка СК добавили, что по местам проживания фигурантов и в отделе полиции проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании меры пресечения.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке

Главу отдела полиции Васильевского района Петербурга задержали по делу о взятках

© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramГлаву отдела полиции Васильевского района Петербурга задержали по делу о взятках
Главу отдела полиции Васильевского района Петербурга задержали по делу о взятках - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/Telegram
Главу отдела полиции Васильевского района Петербурга задержали по делу о взятках
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Главу отдела полиции в Васильевском районе Петербурга задержали по делу о взятках, которые он собирал с бизнесменов через посредника, сообщает пресс-служба городского ГСУ СК.
«
"Сегодня следователи при содействии сотрудников регионального УСБ МВД России задержали начальника отдела полиции и коммерсантов, посредник скрылся с территории РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с июня 2022 года по октябрь 2024 года начальник 37-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району получил взятки на сумму не менее 1,2 миллиона рублей. Денежные средства переводились на подконтрольную полицейскому банковскую карту и передавались наличными через посредника, действовавшего в интересах двоих предпринимателей, которые осуществляли незаконную розничную торговлю продуктами и алкоголем на территории района.
Уголовное дело возбуждено по фактам получения должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), дачи взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), посредничества во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
В пресс-службе городского главка СК добавили, что по местам проживания фигурантов и в отделе полиции проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании меры пресечения.
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