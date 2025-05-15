В Петербурге главу районного отдела полиции задержали по делу о взятке
Главу отдела полиции Васильевского района Петербурга задержали по делу о взятках
© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramГлаву отдела полиции Васильевского района Петербурга задержали по делу о взятках
Главу отдела полиции Васильевского района Петербурга задержали по делу о взятках
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Главу отдела полиции в Васильевском районе Петербурга задержали по делу о взятках, которые он собирал с бизнесменов через посредника, сообщает пресс-служба городского ГСУ СК.
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"Сегодня следователи при содействии сотрудников регионального УСБ МВД России задержали начальника отдела полиции и коммерсантов, посредник скрылся с территории РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с июня 2022 года по октябрь 2024 года начальник 37-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району получил взятки на сумму не менее 1,2 миллиона рублей. Денежные средства переводились на подконтрольную полицейскому банковскую карту и передавались наличными через посредника, действовавшего в интересах двоих предпринимателей, которые осуществляли незаконную розничную торговлю продуктами и алкоголем на территории района.
Уголовное дело возбуждено по фактам получения должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), дачи взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), посредничества во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
В пресс-службе городского главка СК добавили, что по местам проживания фигурантов и в отделе полиции проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании меры пресечения.