https://ria.ru/20250515/vuz-2017011859.html

В ГД предложили учесть интересы регионов при определении платных программ

В ГД предложили учесть интересы регионов при определении платных программ - РИА Новости, 15.05.2025

В ГД предложили учесть интересы регионов при определении платных программ

Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил учитывать интересы регионов при определении программ высшего образования на места с оплатой стоимости... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T01:50:00+03:00

2025-05-15T01:50:00+03:00

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общество

новосибирская область

госдума рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил учитывать интересы регионов при определении программ высшего образования на места с оплатой стоимости обучения. "Каждый регион РФ имеет свою специфику социально экономического развития. И, как следствие, специфику кадрового дефицита. Предлагаю учесть интересы регионов при определении программ высшего образования на места с оплатой стоимости обучения. Это подчеркнуло бы важность учёта роли и интересов регионов", - сказал он РИА Новости. Депутат привел в пример Омскую и Новосибирскую области, где, по его словам, наблюдается дефицит кадров с высшим инженерно-техническим образованием.

https://ria.ru/20250514/sovfedja-2016939722.html

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общество, новосибирская область, госдума рф