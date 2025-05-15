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В ГД предложили учесть интересы регионов при определении платных программ - РИА Новости, 15.05.2025
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01:50 15.05.2025
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В ГД предложили учесть интересы регионов при определении платных программ
В ГД предложили учесть интересы регионов при определении платных программ - РИА Новости, 15.05.2025
В ГД предложили учесть интересы регионов при определении платных программ
Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил учитывать интересы регионов при определении программ высшего образования на места с оплатой стоимости... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T01:50:00+03:00
2025-05-15T01:50:00+03:00
общество
новосибирская область
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил учитывать интересы регионов при определении программ высшего образования на места с оплатой стоимости обучения. "Каждый регион РФ имеет свою специфику социально экономического развития. И, как следствие, специфику кадрового дефицита. Предлагаю учесть интересы регионов при определении программ высшего образования на места с оплатой стоимости обучения. Это подчеркнуло бы важность учёта роли и интересов регионов", - сказал он РИА Новости. Депутат привел в пример Омскую и Новосибирскую области, где, по его словам, наблюдается дефицит кадров с высшим инженерно-техническим образованием.
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общество, новосибирская область, госдума рф
Общество, Новосибирская область, Госдума РФ
В ГД предложили учесть интересы регионов при определении платных программ

Антропенко: при определении платных программ надо учесть интересы регионов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил учитывать интересы регионов при определении программ высшего образования на места с оплатой стоимости обучения.
"Каждый регион РФ имеет свою специфику социально экономического развития. И, как следствие, специфику кадрового дефицита. Предлагаю учесть интересы регионов при определении программ высшего образования на места с оплатой стоимости обучения. Это подчеркнуло бы важность учёта роли и интересов регионов", - сказал он РИА Новости.
Депутат привел в пример Омскую и Новосибирскую области, где, по его словам, наблюдается дефицит кадров с высшим инженерно-техническим образованием.
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