https://ria.ru/20250515/vsu-2017211430.html

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 15.05.2025

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные атаковали дронами и обстреляли пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T20:25:00+03:00

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2025-05-15T20:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами и обстреляли пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ три муниципалитета нашей области. Предварительно, пострадавших нет. Город Валуйки подвергся атакам вражеских дронов. В результате атаки одного из них в частном доме повреждены окна. Второй FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю в районе объездной дороги... Еще один FPV-дрон атаковал здание коммерческого объекта - повреждена кровля. В селе Долгое Валуйского округа от детонации дрона посечен забор частного домовладения", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал рядом с коммерческим объектом. В Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-Второе беспилотник нанес удар по работающей в поле технике. "Село Пороз Грайворонского округа подверглось обстрелу - повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются село Пороз и частично село Дунайка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250515/khram-2017083904.html

https://ria.ru/20250515/vsu-2017110891.html

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белгородская область, валуйки, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия