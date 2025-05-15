https://ria.ru/20250515/vsu-2017211430.html
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные атаковали дронами и обстреляли пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:25:00+03:00
2025-05-15T20:25:00+03:00
2025-05-15T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
валуйки
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами и обстреляли пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Под ударом ВСУ три муниципалитета нашей области. Предварительно, пострадавших нет. Город Валуйки подвергся атакам вражеских дронов. В результате атаки одного из них в частном доме повреждены окна. Второй FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю в районе объездной дороги... Еще один FPV-дрон атаковал здание коммерческого объекта - повреждена кровля. В селе Долгое Валуйского округа от детонации дрона посечен забор частного домовладения", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал рядом с коммерческим объектом. В Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-Второе беспилотник нанес удар по работающей в поле технике. "Село Пороз Грайворонского округа подверглось обстрелу - повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются село Пороз и частично село Дунайка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250515/khram-2017083904.html
https://ria.ru/20250515/vsu-2017110891.html
белгородская область
валуйки
шебекино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, валуйки, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Валуйки, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области