ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более сотней снарядов, восемь человек пострадали, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 109 снарядов и зафиксированы атаки 50 беспилотниками, из них 21 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, пяти частных домовладениях, магазине, двух сельхозпредприятиях, ангаре, производственном объекте, коммерческом предприятии и 27 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущен 31 снаряд в ходе 3 артобстрелов и совершена атака одного беспилотника. Без пострадавших и разрушений. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено выпущено 65 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков.
Он добавил, что над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В Белгородском районе 10 населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками, пострадали два мирных жителя. В Валуйском округе по городу Валуйки и пяти селам совершены атаки 13 беспилотников, ранены двое мужчин. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Плотвянка атакованы 2 дронами. В Шебекинском округе восемь населенных пунктов подверглись 2 артобстрелам, в ходе которых выпущено 13 боеприпасов, и атакованы 14 беспилотниками. Пострадали три человека, кроме того, в больницу обратилась женщина, которая получила баротравму 13 мая в результате атаки беспилотника в городе Шебекино.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.