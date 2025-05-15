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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/vsu-2017056770.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более сотней снарядов, восемь человек пострадали, один из них в крайне тяжелом... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:01:00+03:00
2025-05-15T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более сотней снарядов, восемь человек пострадали, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 109 снарядов и зафиксированы атаки 50 беспилотниками, из них 21 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, пяти частных домовладениях, магазине, двух сельхозпредприятиях, ангаре, производственном объекте, коммерческом предприятии и 27 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущен 31 снаряд в ходе 3 артобстрелов и совершена атака одного беспилотника. Без пострадавших и разрушений. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено выпущено 65 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков. Он добавил, что над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В Белгородском районе 10 населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками, пострадали два мирных жителя. В Валуйском округе по городу Валуйки и пяти селам совершены атаки 13 беспилотников, ранены двое мужчин. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Плотвянка атакованы 2 дронами. В Шебекинском округе восемь населенных пунктов подверглись 2 артобстрелам, в ходе которых выпущено 13 боеприпасов, и атакованы 14 беспилотниками. Пострадали три человека, кроме того, в больницу обратилась женщина, которая получила баротравму 13 мая в результате атаки беспилотника в городе Шебекино. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250515/postradavshie-2017038209.html
https://ria.ru/20250515/bpl-2017032035.html
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белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более сотни снарядов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более сотней снарядов, восемь человек пострадали, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 109 снарядов и зафиксированы атаки 50 беспилотниками, из них 21 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, пяти частных домовладениях, магазине, двух сельхозпредприятиях, ангаре, производственном объекте, коммерческом предприятии и 27 транспортных средствах.
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"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущен 31 снаряд в ходе 3 артобстрелов и совершена атака одного беспилотника. Без пострадавших и разрушений. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено выпущено 65 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков.
Он добавил, что над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В Белгородском районе 10 населенных пунктов атакованы 13 беспилотниками, пострадали два мирных жителя. В Валуйском округе по городу Валуйки и пяти селам совершены атаки 13 беспилотников, ранены двое мужчин. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Плотвянка атакованы 2 дронами. В Шебекинском округе восемь населенных пунктов подверглись 2 артобстрелам, в ходе которых выпущено 13 боеприпасов, и атакованы 14 беспилотниками. Пострадали три человека, кроме того, в больницу обратилась женщина, которая получила баротравму 13 мая в результате атаки беспилотника в городе Шебекино.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
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