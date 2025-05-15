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ВСУ пытаются наводить понтоны в районе Купянска, сообщил Марочко
ВСУ пытаются наводить понтоны в районе Купянска, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ пытаются наводить понтоны в районе Купянска, сообщил Марочко
ВСУ пытаются наводить временные понтонные переправы в Харьковской области, в том числе в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T06:03:00+03:00
2025-05-15T06:03:00+03:00
2025-05-15T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. ВСУ пытаются наводить временные понтонные переправы в Харьковской области, в том числе в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой и Ковшаровка зафиксирован ряд случаев наведения временных понтонных переправ солдатами вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его данным, ВСУ торопятся и пытаются возводить понтоны ночью, а после переброски вооружения и техники - убирают либо маскируют.
https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016798113.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются наводить понтоны в районе Купянска, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ пытаются наводить понтоны в районе Купянска Харьковской области