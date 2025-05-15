https://ria.ru/20250515/vsu-2017020743.html

ВСУ пытаются наводить понтоны в районе Купянска, сообщил Марочко

ВСУ пытаются наводить понтоны в районе Купянска, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.05.2025

ВСУ пытаются наводить понтоны в районе Купянска, сообщил Марочко

ВСУ пытаются наводить временные понтонные переправы в Харьковской области, в том числе в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T06:03:00+03:00

2025-05-15T06:03:00+03:00

2025-05-15T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg

ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. ВСУ пытаются наводить временные понтонные переправы в Харьковской области, в том числе в районе Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой и Ковшаровка зафиксирован ряд случаев наведения временных понтонных переправ солдатами вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его данным, ВСУ торопятся и пытаются возводить понтоны ночью, а после переброски вооружения и техники - убирают либо маскируют.

https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016798113.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины