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Трехсторонние встречи России, Украины и Турции пройдут 16 мая в Стамбуле

Трехсторонние встречи России, Украины и Турции пройдут 16 мая в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Трехсторонние встречи России, Украины и Турции пройдут 16 мая в Стамбуле

Трехсторонние встречи между делегациями РФ, Украины и Турции планируются в пятницу в Стамбуле, также встретятся делегации США, Турции и Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:25:00+03:00

2025-05-15T22:25:00+03:00

2025-05-15T22:25:00+03:00

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стамбул

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Трехсторонние встречи между делегациями РФ, Украины и Турции планируются в пятницу в Стамбуле, также встретятся делегации США, Турции и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Завтра состоятся встречи в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также РФ, Украиной и Турцией", - сообщил источник. Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщило, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html

https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, стамбул, украина, владимир мединский, хакан фидан, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025