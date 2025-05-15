Рейтинг@Mail.ru
Трехсторонние встречи России, Украины и Турции пройдут 16 мая в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/vstrechi-2017228917.html
Трехсторонние встречи России, Украины и Турции пройдут 16 мая в Стамбуле
Трехсторонние встречи России, Украины и Турции пройдут 16 мая в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Трехсторонние встречи России, Украины и Турции пройдут 16 мая в Стамбуле
Трехсторонние встречи между делегациями РФ, Украины и Турции планируются в пятницу в Стамбуле, также встретятся делегации США, Турции и Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:25:00+03:00
2025-05-15T22:25:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
хакан фидан
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017215562_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_b67ecb8a206a679e81b63825ddbce441.jpg
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Трехсторонние встречи между делегациями РФ, Украины и Турции планируются в пятницу в Стамбуле, также встретятся делегации США, Турции и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Завтра состоятся встречи в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также РФ, Украиной и Турцией", - сообщил источник. Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщило, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html
https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017215562_120:0:1160:780_1920x0_80_0_0_1344682eca2f74f776bcf4822d6365d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, владимир мединский, хакан фидан, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Трехсторонние встречи России, Украины и Турции пройдут 16 мая в Стамбуле

Трехсторонние встречи РФ, Украины и Турции планируются в пятницу в Стамбуле

© РИА НовостиЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Трехсторонние встречи между делегациями РФ, Украины и Турции планируются в пятницу в Стамбуле, также встретятся делегации США, Турции и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
«
"Завтра состоятся встречи в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также РФ, Украиной и Турцией", - сообщил источник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве
Вчера, 14:35
Окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского кризиса в пятницу в Стамбуле пока нет, сообщил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источник в МИД Турции сообщило, что в пятницу в Стамбуле будут глава МИД Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с Марко Рубио, делегация РФ во главе с Владимиром Мединским и делегация Украины во главе с Рустемом Умеровым.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада
Вчера, 14:35
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной
12 мая, 20:55
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийХакан ФиданВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала