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Встреча российской делегации и главы МИД Турции завершилась - РИА Новости, 15.05.2025
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22:03 15.05.2025 (обновлено: 22:17 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/vstrecha-2017226266.html
Встреча российской делегации и главы МИД Турции завершилась
Встреча российской делегации и главы МИД Турции завершилась - РИА Новости, 15.05.2025
Встреча российской делегации и главы МИД Турции завершилась
Встреча российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в рабочем офисе администрации... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:03:00+03:00
2025-05-15T22:17:00+03:00
турция
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
стамбул
владимир путин
украина
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владимир мединский
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Встреча российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в рабочем офисе администрации президента завершилась, она длилась более часа, сообщил РИА Новости источник."Встреча завершилась", - сказал собеседник агентства.Встреча стартовала около 21.00 мск.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017204619.html
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турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, стамбул, владимир путин, украина, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Встреча российской делегации и главы МИД Турции завершилась

Встреча российской делегации и главы МИД Турции завершилась, она шла более часа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Встреча российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в рабочем офисе администрации президента завершилась, она длилась более часа, сообщил РИА Новости источник.
"Встреча завершилась", - сказал собеседник агентства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада
Вчера, 14:35
Встреча стартовала около 21.00 мск.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 19:52
 
ТурцияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияСтамбулВладимир ПутинУкраинаДмитрий ПесковВладимир МединскийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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