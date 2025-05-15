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В Анкаре завершилась встреча Эрдогана с Зеленским

В Анкаре завершилась встреча Эрдогана с Зеленским - РИА Новости, 15.05.2025

В Анкаре завершилась встреча Эрдогана с Зеленским

Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским завершились в Анкаре спустя почти три часа, сообщает госагентство Anadolu. РИА Новости, 15.05.2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским завершились в Анкаре спустя почти три часа, сообщает госагентство Anadolu."Переговоры Эрдогана с Зеленским завершились через 2 часа 40 минут", - сообщило агентство.Планировалось, что Эрдоган "обсудит все аспекты" последних событий российско-украинского конфликта, подчеркнув важность начала мирных переговоров и прекращения огня на Украине без потери времени, сообщил ранее глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017146411.html

https://ria.ru/20250515/cnn-2017115993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анкара (провинция), россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин