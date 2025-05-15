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"Ветераны России" призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград - РИА Новости, 15.05.2025
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14:57 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/volgograd--2017115704.html
"Ветераны России" призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград
"Ветераны России" призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград - РИА Новости, 15.05.2025
"Ветераны России" призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" направило обращения президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:57:00+03:00
2025-05-15T14:57:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" направило обращения президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко с предложением вернуть городу Волгограду название Сталинград, документы имеются в распоряжении РИА Новости."По мнению Общероссийского общественного движения "Ветераны России", снова возникает геополитическая необходимость вернуться к вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград с целью восстановления исторической справедливости. Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город. С точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости города необходимо вернуть ему прежнее название – Сталинград", - сказано в обращении за подписью исполнительного директора движения Вадима Мироненко.Отмечается, что одновременно с вопросом о возвращении исторического наименования стоит рассмотреть целесообразность изменения статуса вернувшего историческое название областного центра на город федерального значения Сталинград, а также создания на его территории патриотического кластера международного значения с целью глобального позиционирования города-героя Сталинград как главного символа Победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны."ООД "Ветераны России" готово взять на себя организационную работу по привлечению общественных объединений, научных и экспертных организаций для разработки концепции по созданию на территории города-героя Сталинграда идейно-патриотического кластера международного уровня для позиционирования Сталинграда как главного символа Победы над нацизмом и отстаивания свободы в мире", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20250508/volgograd-2015859919.html
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сталинград, волгоград, владимир путин, вячеслав володин, валентина матвиенко, общество
Сталинград, Волгоград, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Общество
"Ветераны России" призвали Путина переименовать Волгоград в Сталинград

"Ветераны России" призвали Путина переименовать город Волгоград в Сталинград

© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Волгоград. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" направило обращения президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко с предложением вернуть городу Волгограду название Сталинград, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"По мнению Общероссийского общественного движения "Ветераны России", снова возникает геополитическая необходимость вернуться к вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград с целью восстановления исторической справедливости. Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город. С точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости города необходимо вернуть ему прежнее название – Сталинград", - сказано в обращении за подписью исполнительного директора движения Вадима Мироненко.
Вывеску с названием аэропорта в Волгограде сменили на Сталинград - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Позывные в аэропорту Волгограда изменились на Сталинград
8 мая, 19:49
Отмечается, что одновременно с вопросом о возвращении исторического наименования стоит рассмотреть целесообразность изменения статуса вернувшего историческое название областного центра на город федерального значения Сталинград, а также создания на его территории патриотического кластера международного значения с целью глобального позиционирования города-героя Сталинград как главного символа Победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны.
"ООД "Ветераны России" готово взять на себя организационную работу по привлечению общественных объединений, научных и экспертных организаций для разработки концепции по созданию на территории города-героя Сталинграда идейно-патриотического кластера международного уровня для позиционирования Сталинграда как главного символа Победы над нацизмом и отстаивания свободы в мире", - подчеркивается в документе.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Волгограде высадили деревья в рамках акции "Сад Памяти"
6 мая, 12:35
 
СталинградВолгоградВладимир ПутинВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоОбщество
 
 
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