https://ria.ru/20250515/vengrija-2017154867.html

Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза с Украины

Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза с Украины - РИА Новости, 15.05.2025

Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза с Украины

Венгрия выступает решительно против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины и не поддержит его при голосовании, заявил венгерский министр... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:45:00+03:00

2025-05-15T16:45:00+03:00

2025-05-15T16:45:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 мая - РИА Новости. Венгрия выступает решительно против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины и не поддержит его при голосовании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Я хотел бы четко заявить, что Венгрия отвергает продление Евросоюзом для Украины неограниченного беспошлинного доступа для импорта сельскохозяйственной продукции и урожая", - сказал Сийярто по окончании встречи глав МИД стран НАТО в Анталье. Он уточнил, что Украина "наводняет сельскохозяйственные рынки стран Евросоюза, в том числе и Венгрии, некачественными, содержащими ГМО и опасными для здоровья продуктами питания, нанося тем самым невероятный ущерб европейским, в том числе и венгерским фермерам". "Настало время Брюсселю, Еврокомиссии, наконец встать на сторону европейцев, а не оказывать чрезмерную и невыборочную поддержку Украине. Поэтому Венгрия, естественно, проголосует против предоставления Украине продления освобождения от пошлин", - подчеркнул министр. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20250515/iran-2017039576.html

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016402197.html

https://ria.ru/20250510/siyyarto-2016145847.html

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украина, венгрия, польша, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, нато