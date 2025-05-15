Венгрия выступила против продления беспошлинного ввоза с Украины
Сийярто: Венгрия против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 мая - РИА Новости. Венгрия выступает решительно против продления беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины и не поддержит его при голосовании, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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Он уточнил, что Украина "наводняет сельскохозяйственные рынки стран Евросоюза, в том числе и Венгрии, некачественными, содержащими ГМО и опасными для здоровья продуктами питания, нанося тем самым невероятный ущерб европейским, в том числе и венгерским фермерам".
"Настало время Брюсселю, Еврокомиссии, наконец встать на сторону европейцев, а не оказывать чрезмерную и невыборочную поддержку Украине. Поэтому Венгрия, естественно, проголосует против предоставления Украине продления освобождения от пошлин", - подчеркнул министр.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.