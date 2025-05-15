https://ria.ru/20250515/usloviya-2017013829.html

В Киеве сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах в Стамбуле

В Киеве сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

В Киеве сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах в Стамбуле

У Владимира Зеленского нет ни одного козыря для переговоров с Россией в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T02:46:00+03:00

2025-05-15T02:46:00+03:00

2025-05-15T02:46:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского нет ни одного козыря для переговоров с Россией в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала."Если ехать туда без ничего, то очевидно, что все условия (России. — Прим. ред.) приходится принимать. Не с чем ему туда ехать", — признал парламентарий.По словам украинского политика, именно поэтому Европа продолжает угрожать России новыми санкциями и различными ультиматумами — чтобы хоть как-нибудь спасти уничтоженный имидж главы киевского режима."Это все — создание фейковых аргументов, чтобы он не ехал туда с … (Пустыми руками. — Прим. ред.)", — сказал депутат.При этом, считает Дубинский, в Штатах понимают, что Зеленский может попытаться сорвать возможные переговоры. Именно поэтому туда и едут спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф, пояснил он.Владимир Путин в минувшие выходные предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский, в свою очередь, ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Вечером в среду Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.

https://ria.ru/20250514/ssha-2016909364.html

https://ria.ru/20250514/peregovory-2016870670.html

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в мире, россия, киев, стамбул, владимир зеленский, александр дубинский