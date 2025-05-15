https://ria.ru/20250515/ukraina-2017203209.html

Украинская делегация приедет в Стамбул вечером, заявил советник Зеленского

Украинская делегация приедет в Стамбул вечером, заявил советник Зеленского - РИА Новости, 15.05.2025

Украинская делегация приедет в Стамбул вечером, заявил советник Зеленского

Украинская делегация приедет в Стамбул поздно вечером в четверг, сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:44:00+03:00

2025-05-15T19:44:00+03:00

2025-05-15T20:07:00+03:00

стамбул

владимир зеленский

россия

реджеп тайип эрдоган

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир мединский

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинская делегация приедет в Стамбул поздно вечером в четверг, сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.Зеленский ранее сообщил, что представители Украины будут в четверг на переговорах в Стамбуле, по его словам, кто-то из делегации уже там находится. Он также заявлял, что украинская делегация останется в Стамбуле и в пятницу "на всякий случай"."Украинская делегация должна приехать в Стамбул поздно вечером 15 мая", - приводит слова Литвина украинское издание "Говорит великий Львов" в своем Telegram-канале.В четверг Зеленский прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже он заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский ранее в четверг Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017189768.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017173893.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, владимир зеленский, россия, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, украина, в мире