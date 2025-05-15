Украинская делегация приедет в Стамбул вечером, заявил советник Зеленского
Советник Зеленского Литвин: украинская делегация приедет в четверг вечером
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинская делегация приедет в Стамбул поздно вечером в четверг, сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Зеленский ранее сообщил, что представители Украины будут в четверг на переговорах в Стамбуле, по его словам, кто-то из делегации уже там находится. Он также заявлял, что украинская делегация останется в Стамбуле и в пятницу "на всякий случай".
"Украинская делегация должна приехать в Стамбул поздно вечером 15 мая", - приводит слова Литвина украинское издание "Говорит великий Львов" в своем Telegram-канале.
В четверг Зеленский прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже он заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский ранее в четверг Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>