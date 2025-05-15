https://ria.ru/20250515/ukraina-2017116186.html

Сальдо объяснил, почему Киев боится переговоров с Россией

Сальдо объяснил, почему Киев боится переговоров с Россией - РИА Новости, 15.05.2025

Сальдо объяснил, почему Киев боится переговоров с Россией

Киевские власти боятся переговоров с Россией в Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к миру, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:58:00+03:00

2025-05-15T14:58:00+03:00

2025-05-15T14:58:00+03:00

россия

украина

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владимир сальдо

дмитрий песков

владимир зеленский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Киевские власти боятся переговоров с Россией в Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к миру, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Переговоры в Турции — событие, которое могло бы стать шагом к миру. Но именно этого и боится киевский режим. Потому что мир — это конец их власти, конец кормушки, конец театра под названием "Война до последнего украинца". Киевский режим не умеет и не хочет жить в мире. Мир — это трибунал, это ревизия всех преступлений, это неудобные вопросы. А значит — враг", - сказал Сальдо. По его словам, в Турцию от Киева летят "проверенные кадры", в частности, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. "(Это) люди, которые не просто обслуживают режим, а являются его активными архитекторами. Именно они подписывали приказы, координировали западные поставки оружия, публично требовали еще крови. Никакие они не миротворцы — они исполнители", - сказал Сальдо. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, стамбул, владимир сальдо, дмитрий песков, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025