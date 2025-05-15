Сальдо объяснил, почему Киев боится переговоров с Россией
Сальдо: Киев боится, что переговоры с РФ в Стамбуле могут стать шагом к миру
Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Киевские власти боятся переговоров с Россией в Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к миру, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Переговоры в Турции — событие, которое могло бы стать шагом к миру. Но именно этого и боится киевский режим. Потому что мир — это конец их власти, конец кормушки, конец театра под названием "Война до последнего украинца". Киевский режим не умеет и не хочет жить в мире. Мир — это трибунал, это ревизия всех преступлений, это неудобные вопросы. А значит — враг", - сказал Сальдо.
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По его словам, в Турцию от Киева летят "проверенные кадры", в частности, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
"(Это) люди, которые не просто обслуживают режим, а являются его активными архитекторами. Именно они подписывали приказы, координировали западные поставки оружия, публично требовали еще крови. Никакие они не миротворцы — они исполнители", - сказал Сальдо.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.