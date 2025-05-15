Рейтинг@Mail.ru
Сальдо объяснил, почему Киев боится переговоров с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017116186.html
Сальдо объяснил, почему Киев боится переговоров с Россией
Сальдо объяснил, почему Киев боится переговоров с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
Сальдо объяснил, почему Киев боится переговоров с Россией
Киевские власти боятся переговоров с Россией в Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к миру, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:58:00+03:00
2025-05-15T14:58:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир сальдо
дмитрий песков
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_0:314:2986:1994_1920x0_80_0_0_505ee233e1ccebeff52e9b7ef366d10e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Киевские власти боятся переговоров с Россией в Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к миру, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Переговоры в Турции — событие, которое могло бы стать шагом к миру. Но именно этого и боится киевский режим. Потому что мир — это конец их власти, конец кормушки, конец театра под названием "Война до последнего украинца". Киевский режим не умеет и не хочет жить в мире. Мир — это трибунал, это ревизия всех преступлений, это неудобные вопросы. А значит — враг", - сказал Сальдо. По его словам, в Турцию от Киева летят "проверенные кадры", в частности, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. "(Это) люди, которые не просто обслуживают режим, а являются его активными архитекторами. Именно они подписывали приказы, координировали западные поставки оружия, публично требовали еще крови. Никакие они не миротворцы — они исполнители", - сказал Сальдо. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_3bbb0b4c9e1ca2412a22699984f799ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, владимир сальдо, дмитрий песков, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Сальдо объяснил, почему Киев боится переговоров с Россией

Сальдо: Киев боится, что переговоры с РФ в Стамбуле могут стать шагом к миру

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Киевские власти боятся переговоров с Россией в Стамбуле, так как они могут стать реальным шагом к миру, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Переговоры в Турции — событие, которое могло бы стать шагом к миру. Но именно этого и боится киевский режим. Потому что мир — это конец их власти, конец кормушки, конец театра под названием "Война до последнего украинца". Киевский режим не умеет и не хочет жить в мире. Мир — это трибунал, это ревизия всех преступлений, это неудобные вопросы. А значит — враг", - сказал Сальдо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
По его словам, в Турцию от Киева летят "проверенные кадры", в частности, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
"(Это) люди, которые не просто обслуживают режим, а являются его активными архитекторами. Именно они подписывали приказы, координировали западные поставки оружия, публично требовали еще крови. Никакие они не миротворцы — они исполнители", - сказал Сальдо.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
14 мая, 08:00
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир СальдоДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала