https://ria.ru/20250515/uitkoff--2017153482.html

FT: Уиткофф не отменял решения посетить Турцию в пятницу

FT: Уиткофф не отменял решения посетить Турцию в пятницу - РИА Новости, 15.05.2025

FT: Уиткофф не отменял решения посетить Турцию в пятницу

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не менял решения посетить Турцию в пятницу, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомый с... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:40:00+03:00

2025-05-15T16:40:00+03:00

2025-05-15T16:42:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не менял решения посетить Турцию в пятницу, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Уиткофф в среду заявлял, что он и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу на фоне переговоров РФ и Украины, передавало агентство Рейтер. "Он все еще намерен поехать в Турцию в пятницу, несмотря на отсутствие (президента России Владимира) Путина", - говорится в сообщении издания. Госсекретарь Рубио в четверг участвует во встрече министров иностранных дел НАТО в Анталье. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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стив уиткофф, марко рубио, владимир путин, украина, турция, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025