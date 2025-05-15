FT: Уиткофф не отменял решения посетить Турцию в пятницу
FT: спецпосланник Трампа Уиткофф не отменял решения посетить Турцию в пятницу
© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© Evelyn Hockstein
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не менял решения посетить Турцию в пятницу, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Уиткофф в среду заявлял, что он и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу на фоне переговоров РФ и Украины, передавало агентство Рейтер.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
"Он все еще намерен поехать в Турцию в пятницу, несмотря на отсутствие (президента России Владимира) Путина", - говорится в сообщении издания.
Госсекретарь Рубио в четверг участвует во встрече министров иностранных дел НАТО в Анталье.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
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