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Российскую ученую, арестованную в США, перевели в федеральную тюрьму

Российскую ученую, арестованную в США, перевели в федеральную тюрьму - РИА Новости, 15.05.2025

Российскую ученую, арестованную в США, перевели в федеральную тюрьму

Арестованную в США российскую ученую Ксению Петрову перевели в федеральную тюрьму, сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвокатов россиянки. РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Арестованную в США российскую ученую Ксению Петрову перевели в федеральную тюрьму, сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвокатов россиянки. "Член команды адвокатов Петровой заявил ABC News, что она была переведена в федеральную тюрьму",— указано в материале. По данным Минюста США, Петрову арестовали в США за "попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США". Россиянке грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов, ее вина еще не доказана. Петрову, ранее работавшую в Институте биологии гена РАН в Москве, задержали в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. По информации Минюста штата Массачусетс, изначально ученая отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке.Как сообщал ABC со ссылкой на показания представителей американского ведомства в суде, представители Минюста США настаивают на депортации Петровой из Соединенных Штатов в Россию.

https://ria.ru/20250513/fbr-2016597033.html

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