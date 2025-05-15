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Российскую ученую, арестованную в США, перевели в федеральную тюрьму - РИА Новости, 15.05.2025
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11:31 15.05.2025 (обновлено: 12:07 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tyurma-2017064650.html
Российскую ученую, арестованную в США, перевели в федеральную тюрьму
Российскую ученую, арестованную в США, перевели в федеральную тюрьму - РИА Новости, 15.05.2025
Российскую ученую, арестованную в США, перевели в федеральную тюрьму
Арестованную в США российскую ученую Ксению Петрову перевели в федеральную тюрьму, сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвокатов россиянки. РИА Новости, 15.05.2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Арестованную в США российскую ученую Ксению Петрову перевели в федеральную тюрьму, сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвокатов россиянки. "Член команды адвокатов Петровой заявил ABC News, что она была переведена в федеральную тюрьму",— указано в материале. По данным Минюста США, Петрову арестовали в США за "попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США". Россиянке грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов, ее вина еще не доказана. Петрову, ранее работавшую в Институте биологии гена РАН в Москве, задержали в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. По информации Минюста штата Массачусетс, изначально ученая отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке.Как сообщал ABC со ссылкой на показания представителей американского ведомства в суде, представители Минюста США настаивают на депортации Петровой из Соединенных Штатов в Россию.
https://ria.ru/20250513/fbr-2016597033.html
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россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
Российскую ученую, арестованную в США, перевели в федеральную тюрьму

Ученую из РФ Петрову, арестованную в США, перевели в федеральную тюрьму

© Фото : Cora AndersonКсения Петрова
Ксения Петрова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Cora Anderson
Ксения Петрова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Арестованную в США российскую ученую Ксению Петрову перевели в федеральную тюрьму, сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвокатов россиянки.
«
"Член команды адвокатов Петровой заявил ABC News, что она была переведена в федеральную тюрьму",— указано в материале.
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По данным Минюста США, Петрову арестовали в США за "попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США". Россиянке грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов, ее вина еще не доказана.
Петрову, ранее работавшую в Институте биологии гена РАН в Москве, задержали в аэропорту Бостона, куда она прилетела из Парижа. По информации Минюста штата Массачусетс, изначально ученая отрицала, что у нее в багаже есть незадекларированные эмбрионы, но потом якобы призналась в их транспортировке.
Как сообщал ABC со ссылкой на показания представителей американского ведомства в суде, представители Минюста США настаивают на депортации Петровой из Соединенных Штатов в Россию.
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