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МИД Турции высказался о переговорах России и США - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/turtsiya-2017127727.html
МИД Турции высказался о переговорах России и США
МИД Турции высказался о переговорах России и США - РИА Новости, 15.05.2025
МИД Турции высказался о переговорах России и США
Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что делегации России и Украины должны встретиться и обсудить разногласия в их позициях на вопрос прекращения огня. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:31:00+03:00
2025-05-15T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
хакан фидан
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что делегации России и Украины должны встретиться и обсудить разногласия в их позициях на вопрос прекращения огня. На пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье Фидан отметил, что усилия США по посредничеству привели к определенной точке, с которой к процессу присоединилась и Турция. При этом между Москвой и Киевом есть "принципиальные" различия по взглядам на прекращение огня, указал он. "Именно поэтому мы считаем важным выступить как посредники между сторонами, считаем, что им нужно встретиться и обсудить эти разногласия, чтобы сблизить позиции", - сказал Фидан. Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Собеседник агентства отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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россия, украина, турция, хакан фидан, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Хакан Фидан, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
МИД Турции высказался о переговорах России и США

Глава МИД Турции Фидан считает, что РФ и Киев должны обсудить остановку огня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что делегации России и Украины должны встретиться и обсудить разногласия в их позициях на вопрос прекращения огня.
На пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье Фидан отметил, что усилия США по посредничеству привели к определенной точке, с которой к процессу присоединилась и Турция. При этом между Москвой и Киевом есть "принципиальные" различия по взглядам на прекращение огня, указал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
"Именно поэтому мы считаем важным выступить как посредники между сторонами, считаем, что им нужно встретиться и обсудить эти разногласия, чтобы сблизить позиции", - сказал Фидан.
Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Собеседник агентства отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Вчера, 15:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияХакан ФиданВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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