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Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров России и Украины

Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025

Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров России и Украины

Анкара надеется на достижение мира по итогам переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:07:00+03:00

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2025-05-15T15:07:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Анкара надеется на достижение мира по итогам переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Будет достигнут очень важный шаг к миру в случае, если между сторонами будут уменьшены разногласия. Я лично верю, что у нас достаточно поводов иметь надежды относительно переговоров. Даст Бог, мы достигнем мира по итогам переговоров", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье. Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html

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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025