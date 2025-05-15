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Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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15:07 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/turtsija-2017120679.html
Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров России и Украины
Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров России и Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров России и Украины
Анкара надеется на достижение мира по итогам переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:07:00+03:00
2025-05-15T15:07:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Анкара надеется на достижение мира по итогам переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Будет достигнут очень важный шаг к миру в случае, если между сторонами будут уменьшены разногласия. Я лично верю, что у нас достаточно поводов иметь надежды относительно переговоров. Даст Бог, мы достигнем мира по итогам переговоров", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье. Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/lavrov--2017108341.html
https://ria.ru/20250514/turtsija-2016794862.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Фидан: Турция надеется на достижение мира по итогам переговоров

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Анкара надеется на достижение мира по итогам переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Будет достигнут очень важный шаг к миру в случае, если между сторонами будут уменьшены разногласия. Я лично верю, что у нас достаточно поводов иметь надежды относительно переговоров. Даст Бог, мы достигнем мира по итогам переговоров", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров высказался о переговорах в Стамбуле и поведении Запада
Вчера, 14:35
Переговоры между российской и украинскими делегациями в Стамбуле могут начаться после 16.30 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Турции оценили вероятность успеха переговоров России и Украины
14 мая, 06:09
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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